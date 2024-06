Rissa per un caffè: gli pianta un martello nel parabrezza

L’idea di un ragazzo di acquistare un caffè presso un ‘truck’ ha avuto un esito imprevedibile: un martello piantato nel parabrezza della sua auto.

22 dollari per acqua e caffè

Tutto è nato quando un uomo ha chiesto un caffè ‘extralarge’ e un bicchiere d’acqua ad un truck, il “Taste of Heaven Espresso” di Seattle ma ha poi iniziato a lamentarsi del prezzo, 22 dollari, chiesto dalla titolare (e comunque affisso all’esterno del negozio.

Alla fine, innervositosi, l’uomo ha preso acqua e caffè e li ha lanciati verso la postazione della ragazza, che, per tutta risposta, si è affacciata e ha piantato una martellata nel parabrezza del cliente.

Un cliente maleducato e aggressivo

Cliente che, stando a quanto raccontato dalla venditrice, la 23enne Emma Lee, non è la prima colta che si comporta in modo aggressivo.

“Lavoro da sola in questo truck, servendo i clienti in bikini come da tradizione del mio negozio – ha raccontato Emma – In generale i miei clienti sono tutte persone estremamente educate e gentili”.

“Non è però il caso di quell’uomo: già altre volte era stato verbalmente offensivo ma questa volta lo è stato anche fisicamente, lanciandomi addosso acqua e caffè, nonostante avesse ricevuto quello che voleva esattamente al prezzo stabilito”.

Al momento non si sa se la vicenda avrà strascichi legali: in ogni caso, si potrà fare riferimento a questo video ripreso dalla telecamere di sorveglianza del truck.