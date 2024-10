Malvivente prova la fuga, il gesto del poliziotto è eroico

Spettacolare quanto coraggiosa azione di un poliziotto, che dopo aver individuato un criminale, è rimasto aggrappato alla sua auto nonostante il tentativo di fuga ad alta velocità, fino a riuscire ad arrestarlo.

Il coraggioso gesto del poliziotto

Tutto è nato quando un poliziotto in incognito, la cui identità è rimasta ovviamente sconosciuta, ha individuato uno spacciatore a Luton, una cittadina a nord di Londra.

L’agente s’è così avvicinato all’auto e ha aperto la portiera per bloccare li malvivente che, a quel punto, ha cercato la fuga sprintando con l’auto.

Il poliziotto, tuttavia, è rimasto aggrappato alla vettura, che è ha superato i 90 km/h, per oltre 700 metri. Alla fine, l’agente è riuscito a togliere la chiave dall’auto, che ha rallentato la sua andatura andando infine a sbattere, ed è riuscito ad arrestare lo spacciatore.

Il premio e la condanna

Per l’eroico agente è arrivato un prestigioso riconoscimento dal comando mentre per il malvivente è stato condannato a quattro anni di carcere per lesioni, spaccio e guida pericolosa, con sospensione della patente per cinque anni,

Video tratto da: IPA / SWNS