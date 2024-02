Francesco significa “francese”, “legato alla Francia” o “proveniente dalla Francia”. Il nome ha origini latine e deriva dalla parola “Franciscus”, ovvero “uomo libero”.

Etimologia del nome

Il nome Francesco è di origine latina. Pietro Bernardone, mercante italiano del XII-XIII secolo e padre di San Francesco D’Assisi, per concludere i suoi affari andava spesso e volentieri in Francia. Proprio per questo volle ribattezzare il figlio Giovanni col nome di Francesco, non sapendo che il ragazzo sarebbe poi diventato Santo e Patrono d’Italia.

Quando si festeggia

L’onomastico di Francesco viene celebrato il 4 ottobre, in onore appunto di San Francesco d’Assisi (3 ottobre 1226 – 25 maggio 1230), figura decisamente affascinate. Il religioso abbandonò una vita ricca e agiata per dedicarsi ai poveri e bisognosi anima e corpo. Altra data per celebrare il nome è il 2 aprile, in onore questa volta di San Francesco di Paola (27 marzo 1416 – 2 aprile 1507), eremita fondatore dell’Ordine dei Minimi.

Personalità di Francesco

Essendo il nome associato a San Francesco, noto per la sua dedizione alla compassione, chi si chiama così è tendenzialmente sensibile e ha una vera predisposizione all’altruismo. Francesco ha una profonda connessione con la religione e il mondo della spiritualità. Tollerante e di mente aperta, è una persona volenterosa e di principi solidi. Tanto nella vita privata quanto nel lavoro, è determinato e perseverante.

Quando si fissa degli obiettivi nulla può fermarlo sino alla loro realizzazione. Alle volte può rivelarsi testardo e ostinato e dimentica che gli altri non possono condividere le sue stesse idee. Di certo Francesco esprime sempre i suoi pensieri, anche a rischio di risultare scomodo: la franchezza che porta insita nel nome è evidente in ogni situazione. Negli affetti dà il meglio di sé: non ha paura di mostrare i suoi sentimenti e le sue fragilità. È sempre attento, presente, estremamente romantico.

È amorevole, sia con i familiari che con gli amici. In amore è leale e fedele, si prende cura del partner a cui dedica gran parte del suo tempo libero. Ma non solo senso dell’amicizia e della famiglia: fra i valori di Francesco ci sono anche l’onestà e la giustizia.

Che lavoro farà Francesco

Chi porta questo nome è destinato a brillare in tutte quelle professioni legate alla natura, alla medicina e alla tecnica, ambiti che richiedono accuratezza e precisione.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale associato a Francesco è quello dell’Ariete. I nativi sotto questo segno sono mossi da una infallibile forza di volontà e da una sfrenata ambizione. Francesco si butta a capofitto nei progetti senza spesso valutare attentamente i pro e i contro delle situazioni. Va detto che si impegna al 100%, dando il massimo e oltre. La pietra di Francesco è il rubino, simboleggiante vittoria, amore e felicità. Il numero fortunato è il 4, che rimanda alla stabilità, all’unità e all’ordine. Il colore di Francesco? È il rosso, tinta che rimanda all’ambizione, all’ardore e alla passione.