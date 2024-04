Făbius e Fabia derivano dal nome latino Fabium (Fabia) e sono utilizzati nella Roma antica in riferimento ai componenti della Gens Fabia (discendente secondo la leggenda da un figlio di Ercole).

Plinio il Vecchio ricorda che molte famiglie romane derivarono il proprio nome dai legumi che prediligevano o alla cui coltivazione erano dediti. Ad esempio, possiamo ricordare i Lentuli (da lentes, lenticchie). Per estensione si può ipotizzare che il significato di Fabio sia legato alla coltivazione delle fave.

Quando è l’onomastico

Fabio può essere festeggiato l’11 maggio, giorno in cui la Chiesa ricorda la figura di San Fabio, martire in Sabina assieme ad altri compagni cristiani. Il nome può venire festeggiato anche il:

31 luglio , in onore di San Fabio il Vessillifero, vescovo di Antiochia e martire a Cesarea in Mauritania;

21 maggio, giorno dedicato a Fabio, Beinio, Emanuele e Fermo.

Personalità di Fabio

Fabio è per natura calmo e riservato. A volte dà l’impressione di essere distaccato, distante, freddo, arrogante e orgoglioso. In realtà è semplicemente il suo modo più immediato per mascherare la timidezza e l’introversione. Spesso dubita delle sue capacità.

Va detto però che quando si sente sicuro di sé niente e nessuno può fermarlo. È un uomo onesto, di grande valore morale. È coscienzioso, stabile, perseverante, altamente disciplinato. È un instancabile lavoratore e un perfezionista nato, dotato di senso logico, ha la mania dell’ordine e non ammette errori, è pignolo e vuole avere tutto sotto controllo.

Quando non può farlo tende a diventare pessimista e insicuro, negli affetti predilige l’aspetto più autentico e profondo delle persone. È un ottimo amico, su di lui si può contare sempre, per contro, difficilmente chiede aiuto, anzi preferisce fare da sé.

Può apparire calcolatore e poco avvezzo all’avventura. Ama la semplicità ed è indipendente, anche dalla famiglia, e se ha la luna storta è meglio lasciarlo stare, lo sanno bene i suoi migliori amici.

Che lavoro farà Fabio

Chi porta questo nome sarà attratto dalle libere professioni. Sì al campo medico, al diritto, alla magistratura, alla sicurezza, all’editoria e al mondo dell’arte e dello spettacolo.

Cosa dicono le stelle

I numeri fortunati di Fabio sono l’8, rappresentante la fiducia, e l’1, legato alla volontà di autoaffermazione. Il colore associato al nome è il giallo, simbolo della gioia di vivere, dell’energia e dell’altruismo.

La pietra preziosa amuleto è il topazio, gemma che rimanda alla generosità, alla nobiltà d’animo, all’onestà e alla profonda coscienza. Il metallo è l’oro e l’animale totem è il leone.

Il segno dello Zodiaco che più si addice alla personalità e al carattere di Fabio è quello del Leone, i nati sotto questo segno sono vanitosi ma estremamente generosi e leali.