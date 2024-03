Viola è un nome benaugurale che rimanda agli omonimi fiore e colore. Deriva dal greco antico ιον (ion), ovvero viola, fiore blu scuro. Il significato del nome è lo stesso di Iole e Violante.

Diffusione del nome

Viola divenne popolare in tutta Europa grazie al successo dell’opera di William Shakespeare “La dodicesima notte”, con protagonista proprio una Viola.

Un po’ di letteratura

“La dodicesima notte, o quel che volete” (“Twelfth Night, or What You Will”) è una commedia in cinque atti scritta da Shakespeare tra il 1599 e il 1601 (fu pubblicata postuma nel 1623). Il titolo allude alla festa della dodicesima notte (corrispondente all’Epifania), così chiamata per il numero dei giorni che trascorrono da Natale sino alla festività.

Ambientata nell’antica regione balcanica dell’Illiria, racconta una storia di amore e inganno. I gemelli Viola e Sebastian, a seguito di un naufragio, si trovano a conoscere il Duca Orsino e la dama Olivia.

Orsino ama Olivia, ma questa perde la testa per il messaggero dell’uomo, che in realtà è la giovane Viola camuffata da uomo. Una trama che fra eventi ed imprevisti volge poi al lieto fine.

Quando è l’onomastico

L’onomastico si festeggia generalmente il 3 maggio, quando la Chiesa Cattolica ricorda Santa Viola di Verona, vergine e martire. Un’altra Santa Viola, martire in terra persiana, viene celebrata l’8 settembre.

Personalità di Viola

Apprezzata e amata per la gentilezza, Viola non si lascia trarre in inganno facilmente. All’apparenza appare fragile, in realtà sa bene come difendersi dalle falsità e dalle menzogne. Viole odia le discussioni e le situazioni conflittuali. Anzi, non è raro che faccia da mediatrice fra persone con posizioni contrapposte o in conflitto.

Per lei affetti, sentimenti e famiglia contano più di ogni altra cosa. Viola è amante dell’ordine e della pulizia, quasi a livello maniacale. Sa farsi notare in qualsiasi contesto per eleganza e abilità comunicative. Non ama stare da sola ed è solita circondarsi di nuovi amici.

Con le persone che ha a cuore è presente e altruista. Si dedica a chi vuole bene con estrema generosità. Viola è senza dubbio sincera, tanto nel bene quanto nel male. Mai tradirla, potrebbe abbandonare la sua solarità e lasciare spazio invece ad un lato del carattere incredibilmente vendicativo.

Che lavoro farà Viola

La spiccata intelligenza le darà modo di riuscire con successo in ogni ambito. Sì a mestieri legati al sociale, al campo medico o alla scuola. Ma non solo: Viola potrà avere soddisfazione anche nel campo del turismo, della moda e del cinema.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice al nome è quello della Bilancia. I nati sotto questo sono noti per tenerezza, rigore, generosità, eleganza e forza. I colori legati a Viola sono due: il blu e il giallo, che simboleggia il sole, la felicità, la gioia di vivere e la socievolezza.

Anche le pietre preziose portafortuna sono due: lo zaffiro e l’acquamarina, rappresentante la giovinezza e la giovialità. Il numero fortunato di Viola è il 5, che ben rimanda alla propensione al cambiamento e alla mutevolezza della propria vita. Il metallo associato al nome è l’oro mentre il suoanimale totem è la giraffa.