Questo nome, così come la sua forma maschile, deriva dal “cognomen” latino Julia, con cui veniva indicata anche l’omonima “gens”. Nell’antica Roma, questa era una delle famiglie patrizie più illustri, alla quale apparteneva anche l’imperatore Gaio Giulio Cesare.

Secondo la leggenda, questa stirpe discendeva direttamente da Anchise, figlio dell’eroe troiano Enea, che i Romani chiamavano Iulo.

Per la maggioranza degli studiosi, l’etimologia di Giulia si ricollega al termine “jovilios”, che significa “sacro a Giove” o “discendente di Giove”.

Altri, invece, sostengono che il nome possa derivare dal greco “ιουλο”, ovvero ioulos, che vuol dire “lanuginoso”, o “dalla capigliatura crespa”.

Giulia è stato al primo posto nelle preferenze dei nomi femminili italiani per gran parte del XX secolo, ma è stato superato negli ultimi decenni, perdendo diverse posizioni in classifica.

Quando è l’Onomastico

La data più gettonata per festeggiare l’onomastico di chi porta questo nome è il 22 maggio, giorno in cui si ricorda la martire Santa Giulia di Corsica, torturata e crocifissa nel 450 per essersi rifiutata di abiurare.

Personalità di Giulia

Giulia ha una natura ambivalente: da un lato è affascinante e di grande compagnia, dall’altro è riservata e diffidente.

È in grado di adattarsi perfettamente alle diverse situazioni in cui si trova e si sente a suo agio solo se ritiene di avere tutto sotto controllo.

Necessita di stabilità affettiva ed economica e si impegna al massimo per raggiungerla. La sua gioia di vivere è spesso travolgente e contagiosa, ma si alterna a momenti cupi, durante i quali è meglio non tentare di interagire con lei.

Per difendere il suo io interiore, chi porta questo nome ha la tendenza ad interessarsi delle frivolezze e a parlare di argomenti leggeri, dando l’impressione di essere superficiale.

Il suo lato oscuro emerge soprattutto nella facilità con cui si può irritare e nella tendenza a farsi prendere da ansia e nervosismo. Tende ad isolarsi per crogiolarsi nella solitudine e dovrebbe sempre essere rassicurata e stimolata per instaurare un dialogo aperto e sincero con gli altri.

Che lavoro farà Giulia

Le professioni che le si adattano meglio sono quelle in ambito economico-finanziario, ma Giulia potrebbe realizzarsi anche in lavori creativi o legati alla salvaguardia dell’ambiente naturale.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le caratteristiche di Giulia è quello dei Gemelli, ambivalente proprio come la sua personalità. Un giorno amichevole e il giorno dopo scostante.

Il suo colore portafortuna è il rosso, sinonimo di passionalità, ma anche di rabbia e pericolo. La pietra preziosa talismano è il rubino, rara e costosa più del diamante, portatrice di salute e saggezza, mentre il metallo è il bronzo.

Il numero fortunato è il 4, che simboleggia solidità. L’animale totem è la renna.