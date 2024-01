Il nome Lidia deriva dal greco Λυδία (Lydia), che significa “abitante della Lidia”, regione dell’Asia Minore. Attestato in epoca precristiana, il nome ha anche una tradizione biblica: Lidia era la commerciante di Tiatira convertita da San Paolo e citata negli Atti degli Apostoli. Secondo altre fonti il nome potrebbe avere un’origine celtica e significare “gioia, festa”.

Quando è l’onomastico

Lidia può essere festeggiata il 20 maggio, giorno dedicato a Santa Lidia, la donna di Tiatira citata nel Nuovo Testamento.

Chi era Santa Lidia

Di Santa Lidia parla l’evangelista Luca negli Atti degli Apostoli. Lidia nasce nel I secolo a Tiatira, in Asia Minore. In seguito, si trasferisce a Filippi, la più importante città della Macedonia, colonia romana. Sveglia, autonoma e ricca, la ragazza si dedica alla produzione e vendita della porpora, con cui si preparavano le tinture per tingere le stoffe di rosso, merce di lusso che solamente i benestanti potevano permettersi.

Lidia fu sia intraprendente negli affari ma anche giusta e caritatevole verso il prossimo. Religiosa, coltivò la propria spiritualità: ogni sabato si recava in preghiera in riva a un fiume, assieme ad altre donne. Proprio in una di queste riunioni incontrò San Paolo, arrivato a Filippi per predicare il Vangelo.

È Lidia la prima abitante del luogo a “credere” in Gesù e a farsi battezzare. Lidia desiderava seguire il Vangelo non solo a parole, ma anche attraverso azioni concrete: decise quindi di ospitare in casa propria San Paolo, gli apostoli e i discepoli, trasformando l’abitazione in un luogo di culto cristiano europeo. Invocata contri i tumori, Santa Lidia ancora oggi è la protettrice dei tintori.

Il carattere di Lidia

Lidia ama follemente la famiglia e si gode la vita al massimo. Dotata di senso dell’umorismo e di innata curiosità, è brillante, socievole, una vera compagnona. Sa sempre come sdrammatizzare le situazioni. Energica e piena di interessi, detesta l’ozio e la pigrizia.

Sul lavoro si spende senza riserve e rifiuta la possibilità del fallimento. È infatti estremamente esigente, verso se stessa e gli altri. Un neo di Lidia? È piuttosto umorale. Chi le fa un torto o le dice una menzogna non ha vita facile. Lo sanno bene i suoi amici…

Che lavoro farà Lidia?

Chi porta questo nome riuscirà al cento per cento nelle professioni legate al turismo, al commercio, alle lingue e all’insegnamento. Sì anche a lavori che hanno a che fare con la comunicazione e col rapporto con clienti o pubblico.

Cosa dicono le stelle

Il carattere di Lidia è simile a quello dei nati sotto il segno del Toro. Lidia investe molto di sé, tanto nel lavoro quanto nella vita. È pratica e metodica e ha una vera capacità di problem solving. La pietra preziosa legata al nome è lo zaffiro, simbolo di fedeltà, purezza e creatività. Il colore associato è il giallo, che evoca la gioia di vivere. Il numero fortunato è l’1, simboleggiante l’inizio delle cose. Il metallo di Lidia è il rame, mentre l’animale totem è la tigre.