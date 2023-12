Derivato dell’ebraico “Jokob”, Santiago è formato dallo spagnolo “Santo” combinato con “Yago”, arcaica versione iberica di Giacomo.

Il nome significa quindi letteralmente “San Giacomo” e si riferisce a San Giacomo il Maggiore, patrono di Spagna.

Quando si festeggia Santiago può essere festeggiato il 25 luglio, proprio in ricordo di san Giacomo il Maggiore.

Un po’ di Storia

Secondo i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, Giacomo il Maggiore era uno dei dodici fedelissimi di Gesù.

Figlio di Zebedeo e di Salome (presente alla crocifissione del Messia sul Golgota), Giacomo era il fratello di Giovanni apostolo.

Fu testimone con Pietro della trasfigurazione di Gesù, della resurrezione della figlia di Giairo (uno dei miracoli più toccanti) e dell’ultima notte del Messia nel Getsemani.

Giacomo, dopo essere stato in Spagna per diffondere il Vangelo, trovò la morte in Giudea, governata ai tempi da Erode Agrippa I.

Il sovrano fece perseguitare i membri della Chiesa e uccidere di spada Giacomo, che passò alla Storia come il primo apostolo martire.

Santiago di Compostela

Dopo la decapitazione alcuni discepoli trafugarono il corpo di Giacomo lo portarono sulle coste della Galizia.

Il sepolcro con le sue spoglie sarebbe stato scoperto nell’anno 830 dall’anacoreta Pelagio dopo una visione luminosa.

A seguito di questo evento miracoloso il luogo venne battezzato “campus stellae” (campo della stella), dal quale deriva l’attuale nome di Santiago di Compostela, capoluogo della Galizia.

Caratteristiche di Santiago

Chi porta questo nome è socievole, aperto, amichevole e dinamico. Ama piacere e per questo cura molto il proprio aspetto.

Una delle sue caratteristiche più spiccate è la curiosità, che lo porta a interessarsi a più ambiti. Costantemente in movimento, Santiago non fugge dai cambiamenti; anzi, non ama i vincoli e ha un forte senso di libertà, quasi ai limiti della superficialità.

State certi: se da bambino Santiago è impaziente, impulsivo e suscettibile, da grande amerà il potere, il successo e il comando.

Che professione farà Santiago?

Santiago sarà attratto dal commercio, dai viaggi, dai lavori stagionali e da ogni professione che permette di stare in movimento e approcciarsi a stimoli nuovi.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale di Santiago è la Bilancia, alla ricerca costante di armonia ed equilibrio. Il colore associato al nome è il giallo, simbolo di energia, vitalità, positività ed ottimismo.

L’amuleto di Santiago è la pirite, pietra considerata fin dalla Grecia antica un vero e proprio talismano. Il numero fortunato? È il 9, tipico di chi è particolarmente versatile e intuitivo.