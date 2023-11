Negli ultimi tempi, un termine proveniente dal mondo dei videogiochi ha iniziato a circolare in modo sempre più evidente nel vasto panorama delle piattaforme social, in particolare su TikTok. Stiamo parlando degli NPC, acronimo di “Non-Player Character”. Questo fenomeno, apparentemente estraneo al contesto delle live sociali, ha preso piede grazie a un nuovo trend che sta conquistando l’attenzione di numerosi utenti. Ma cosa significa davvero essere un NPC e come si traduce questo concetto nel contesto delle dirette su TikTok?

Cosa significa NPC: è un termine prestato dai videogiochi

L’acronimo NPC, derivato dai videogiochi e utilizzato anche nei giochi di ruolo da tavolo, sta per “Non-Player Character”, ossia “personaggio non giocabile”. Nei videogiochi, gli NPC sono quei personaggi controllati dal computer o dal sistema di gioco stesso, distinguendosi così dai personaggi controllati dagli utenti. Questi personaggi assumono ruoli fondamentali nel contesto del gioco, interagendo con i giocatori, fornendo informazioni, assegnando missioni e contribuendo allo sviluppo della trama e dell’ambientazione. Ma come si è trasformato questo concetto nel mondo delle live su TikTok?

Influencer come PinkyDoll e Giuliana Florio, per citarne alcuni, hanno adottato le caratteristiche degli NPC nelle loro dirette, reagendo in modo meccanico agli input del pubblico, creando così un’esperienza di streaming unica.

Che cos’è una live NPC, il nuovo trend che stravolge TikTok

La nascita del fenomeno delle live NPC su TikTok rappresenta un punto di incontro tra il mondo dei videogiochi e la dinamica delle piattaforme sociali. Questa tendenza si basa su un principio semplice ma coinvolgente: gli influencer, durante le loro dirette, si comportano come veri e propri NPC, reagendo agli input degli spettatori in modo meccanico e ripetitivo.

Il live streaming su TikTok, rispetto ad altre piattaforme, presenta alcune peculiarità. La possibilità di fare live streaming è riservata a chi ha almeno 1000 follower, il che limita l’accesso a questa funzione a creator già affermati. La peculiarità che ha contribuito al successo delle live NPC è la possibilità per gli utenti di inviare “regali” virtuali durante le dirette. Questi regali, sotto forma di emoji generano reazioni esagerate e meccaniche da parte degli streamer NPC, contribuendo così a un’esperienza di interazione immediata e coinvolgente.

Chi è davvero Giuliana Florio, la NPC napoletana di TikTok Italia

Giuliana Florio, nota streamer di TikTok, ha portato il fenomeno delle live NPC in Italia. Laureata presso la Federico II di Napoli, attualmente vive ad Amsterdam. Contrariamente al mito che circola su TikTok, Giuliana svela che non si guadagna tanto da poter rinunciare al lavoro, ma utilizza il formato NPC come parte della sua strategia di contenuti per avvicinare il pubblico a tematiche più profonde e introspettive. La content strategy, come spiegato da Giuliana, è fondamentale per raggiungere gli obiettivi sui social, contrapponendosi alla viralità casuale.

Quanto guadagnano i live NPC di TikTok grazie agli sticker

Durante le dirette su TikTok, gli utenti possono inviare ai loro creatori preferiti regali virtuali sotto forma di “stickers”. Il 50% del valore di questi stickers va ai creatori, che possono convertirli in monete regalo e successivamente in “diamanti digitali”. Quando il valore di questi diamanti raggiunge i $100, i creatori possono convertirli in denaro reale.

I creatori di punta nella categoria NPC guadagnano cifre considerevoli durante le dirette. PinkyDoll, ad esempio, ha dichiarato di guadagnare tra i $2.000 e i $3.000 per stream, con guadagni giornalieri che possono arrivare fino a $7.000 dai suoi video. Questo dimostra come il fenomeno delle live NPC non solo abbia trasformato il modo di interagire ma abbia anche aperto nuove opportunità di guadagno su TikTok per gli influencer che decidono di adottare questa particolare strategia di streaming.