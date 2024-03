Loris, nome non molto comune ma al tempo stesso intrigante, è avvolto nel mistero e nella spiritualità. Deriva dal latino “Lauretus“, termine che rimanda all’alloro, albero sacro dedicato ad Apollo, dio della saggezza e della poesia. Questo collegamento trasmette al nome il significato di “colui che è saggio, che è ispirato”.

Altro significato attribuito è quello di “abitante, nativo di Laurento”, uno dei più antichi centri urbani preromani laziali. Le varianti straniere del nome? Quelle più utilizzate e interessanti sono Lawrence e Larry.

Quando è l’onomastico

L’onomastico del nome Loris può essere festeggiato il 10 agosto, giorno dedicato a San Lorenzo. Martire cristiano e uno dei sette diaconi di Roma, il Santo è patrono di bibliotecari, cuochi, librai, pasticcieri, pompieri, rosticcieri e lavoratori del vetro.

Personalità di Loris

Chi porta questo nome tende ad avere un carattere socievole ed estroverso. Loris è loquace, pieno di energie e dotato di una grande introspezione. È un amante delle sfide e del rischio, sempre pronto ad intraprendere avventure nuove. Loris ama il divertimento e stare in buona compagnia. È una personalità riflessiva, colma di spiritualità e di saggezza. Lorenzo si distingue per lo spiccato senso dell’umorismo e per la generosità.

Ha un carattere flessibile, capace di adattarsi anche a situazioni complicate. È egocentrico: ama i complimenti e primeggiare. Dotato di uno spirito combattivo, ha una doppia natura: è un animo estremamente comunicativo con chiunque dimostri di apprezzarlo mentre con chi non gode della sua fiducia si rivela scostante e diffidente.

Senza dubbio Loris ha un grandissimo senso dell’amicizia: è presente, affidabile, c’è in qualsiasi momento per un abbraccio o un consiglio. In amore è super esigente e dà grande valore alla famiglia.

Che professione farà Loris

Loris ha un ottimo rapporto col denaro. Con un grande fiuto per gli affari, sa come e dove investire per migliorare la propria posizione. Sa appezzare le opportunità che la vita gli presenta. È fantasioso e creativo, può intraprendere percorsi lavorativi che hanno a che fare con lo spettacolo, l’arte, la cultura. Sì anche a lavori legati alla politica e alla comunicazione.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che più si addice alla personalità di Loris è quello del Capricorno. Il numero fortunato è l’1. Il colore associato al nome è il verde e la sua pietra portafortuna lo smeraldo. Il metallo è il mercurio e l’animale totem la rondine.

A proposito di stelle… cadenti

La notte delle stelle cadenti deve il suo nome ad una leggenda, legata al martirio di San Lorenzo. Il Santo visse nel III secolo dopo Cristo a Roma e venne perseguitato in quanto cristiano sino a essere ucciso brutalmente. Le stelle cadenti sono dette anche “lacrime di San Lorenzo” proprio per ricordare le sofferenze sopportate dal religioso.

Secondo la leggenda, il suo dolore vaga nel cielo sino a quando il 10 agosto torna sulla terra sotto forma di stelle. Sempre secondo la leggenda, se ci soffermiamo a guardare queste “lacrime” astrali i nostri desideri potranno avversarsi. Per questo San Lorenzo è considerato anche protettore dei sogni.