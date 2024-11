Rischia di perdere una casa da 2 milioni per una birra al pub

Una buona birra fresca sorseggiata al pub è uno dei piaceri della vita, soprattutto nelle stagioni dove la calura si fa sentire. Ha un potere rilassante e dissetante, capace di distendere i nervi, magari dopo un’impegnativa giornata di lavoro.

Ma, come per tutte le cose, bisogna stare attenti a non eccedere. C’è chi, infatti, ha preso troppo sul serio le indiscutibili proprietà benefiche del luppolo, rischiando di perdere una casa da due milioni.

Papà quasi perde una casa da 2 milioni di sterline: “Voglio una birra”

Molte volte il destino ci mette di fronte a scelte apparentemente innocue che, in realtà, possono nascondere parecchie insidie. È quanto capitato a un papà britannico che, non facendo nulla di male, ha rischiato di dilapidare la fortuna che gli era appena piovuta addosso, ovviamente senza saperlo.

Tutto è iniziato quando Tom Steenson, in una giornata come tante altre stava decidendo di non rispondere a chi bussava alla sua porta per evitare una possibile scocciatura e, soprattutto, per non interferire con il suo impegno imminente: recarsi al pub per sorseggiare una birra.

Quello che il 63enne non poteva sapere, è che ci stava alla porta era pronto a offrire una casa dal valore di 2 milioni di sterline, oltre a 250mila sterline in contanti.

Tom, originario di Bolton ma residente ora a Maidstone, ha fortunatamente cambiato idea, rinunciando a una succulenta birra per qualcosa di ben più prezioso.

Quando la fortuna bussa alla porta: la ricca vincita del concorso

Quando l’uomo ha risposto alla chiamata, si è accorto che si trattava del prestigioso premio messo in palio dal concorso Omaze Million Pound Hose Draw.

Tom Steenson aveva acquistato il biglietto vincente al costo di 20 sterline e, come spesso accade in questi casi, la speranza di una vincita resta un miraggio, qualcosa di estremamente remoto, almeno stando al calcolo delle probabilità. Eppure la fortuna ha bussato alla sua porta. Ora Tom è proprietario di una casa da sogno con quattro camere da letto vicino alla pittoresca città costiera di Exmouth. La proprietà vanta anche una piscina riscaldata e viste panoramiche mozzafiato sul paesaggio circostante e sulla costa. La nuova casa è priva di mutuo, con tutte le tasse e le spese legali coperte.

Tom ha la possibilità di vivere nella casa, affittarla per un valore stimato tra le 6 e le 7mila stelline al mese, oppure venderla. Un colpo fortunato in piena regola, che inevitabilmente cambierà la vita dell’uomo e di tutta la sua famiglia. La moglie Carole si occupa di pulizie e spesso le è capitato di lavorare in case lussuose come quella vinta dalla coppia. Mai avrebbe però pensato di poterne possedere una.

Ancora più incredibile è pensare alle sue affermazioni riguardo alla sua passione per la birra. Quando l’amato nettare chiama, nulla pare poterlo distogliere dall’obiettivo, nemmeno una chiamata della moglie, come lo stesso padre di famiglia ha dichiarato. “Saltare quella birra mi ha reso milionario, è stata la miglior birra che abbia mai bevuto!”, ha dichiarato Tom Steenson.