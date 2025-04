Negli ultimi mesi, l’attenzione degli astronomi si è concentrata su un nuovo visitatore del nostro sistema solare: l’asteroide 2024 YR4. Scoperto a dicembre 2024, questo corpo celeste delle dimensioni di un edificio ha rapidamente guadagnato notorietà a causa della sua traiettoria potenzialmente pericolosa. Inizialmente, gli scienziati avevano ipotizzato una remota possibilità che potesse impattare con la Terra nel 2032, ma osservazioni più recenti hanno escluso questo scenario. Tuttavia, il rischio di una collisione con la Luna rimane, rendendo il monitoraggio dell’asteroide una priorità. In questa missione è coinvolto anche il potente telescopio spaziale James Webb, che ha già effettuato la sua prima serie di osservazioni per studiarne la composizione e l’orbita.

Il James Webb è in allerta per l’asteroide che sfiorerà la Luna

Il James Webb Space Telescope (JWST), noto per le sue capacità di osservazione nell’infrarosso, è stato incaricato di raccogliere dati cruciali sull’asteroide 2024 YR4. Grazie a un programma di osservazione d’emergenza, il telescopio ha già completato la sua prima analisi, rivelando informazioni sorprendenti. Le immagini hanno confermato che l’asteroide è leggermente più grande del previsto, con un diametro di circa 60 metri, e ha una superficie più rocciosa di quanto si pensasse inizialmente. Questo dettaglio è importante perché la composizione del corpo celeste può influenzare il modo in cui reagirebbe in caso di impatto.

Anche se la NASA ha ormai escluso la possibilità che l’asteroide colpisca la Terra, resta un’incognita per quanto riguarda la Luna. Secondo gli ultimi calcoli, esiste una probabilità di circa il 2% che 2024 YR4 possa collidere con il nostro satellite naturale nel dicembre 2032. Per affinare ulteriormente le previsioni, è prevista una seconda serie di osservazioni con il James Webb nel maggio 2025, prima che l’asteroide si allontani dal nostro sistema per diversi anni.

Cosa accadrebbe con l’impatto tra il 2024 YR4 e il satellite?

Se l’asteroide dovesse effettivamente impattare con la Luna, le conseguenze non sarebbero drammatiche per la Terra, ma potrebbero offrire un’opportunità unica per gli scienziati. La Luna, infatti, è costantemente bombardata da piccoli meteoriti, ma un impatto nel 2032 con un corpo delle dimensioni di 2024 YR4 sarebbe un evento straordinario. Gli esperti ipotizzano che potrebbe formarsi un nuovo cratere di decine di metri di diametro, visibile dalle sonde in orbita o addirittura dai telescopi terrestri.

Per la comunità scientifica, un impatto del genere sarebbe un’occasione irripetibile per studiare in tempo reale la formazione di un cratere lunare. Sapere con precisione dimensione, velocità e composizione dell’oggetto permetterebbe di confrontare le simulazioni teoriche con dati reali, migliorando la nostra comprensione della geologia lunare e dei processi di impatto. Inoltre, l’osservazione di un simile evento potrebbe contribuire allo sviluppo di difese contro l’asteroide 2024 YR4 e altri corpi celesti che potrebbero rappresentare un rischio per la Terra in futuro. In altre parole, sebbene la probabilità di collisione sia bassa, un eventuale impatto potrebbe rivelarsi un vero e proprio laboratorio naturale per gli scienziati.

Mentre il conto alla rovescia per dicembre 2032 continua, il James Webb continuerà a scrutare il cielo, fornendo dati preziosi per tenere sotto controllo questo “sasso spaziale” e magari assistere, per la prima volta, alla nascita di un nuovo cratere lunare causato da un asteroide conosciuto.