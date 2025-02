Asteroide contro la Terra nel 2032: le difese da 2024 YR4

L’asteroide 2024 YR4 è stato scoperto il 27 dicembre 2024, destando non poca preoccupazione nella comunità scientifica. Trattandosi di un corpo celeste del diametro compreso fra i 40 e i 90 metri, è stato classificato come “Near Earth Object”. La prossimità della sua orbita a quella della Terra, infatti, lo rende un potenziale pericolo.

Inoltre, rispetto alla probabilità stimata di 1 su 83 di colpire il nostro pianeta il 22 dicembre del 2032, resa nota in precedenza, alcuni dati più recenti fanno pensare che il rischio di collisione sia più concreto. La buona notizia è che, da oggi ai prossimi sette anni, i dati raccolti saranno sempre più precisi e, eventualmente, si potranno attuare dei piani di difesa per proteggere il pianeta.

Salgono le possibilità di impatto nel 2032

Gli esperti che stanno monitorando l’asteroide 2024 YR4 hanno elementi aggiornati circa il pericolo che il corpo roccioso colpisca la Terra nel 2032. Secondo la Nasa, l’Agenzia spaziale americana, ci sarebbe il 3,1% di possibilità che tale evento si verifichi, per l’Esa, l’Agenzia spaziale europea, si tratta di ‘solo’ il 2,8%. Questa è la quinta revisione rispetto all’asteroide, che comunque si trova in fase di allontanamento, e la differenza numerica è dovuta ai sistemi di monitoraggio diversi. Adesso la possibilità di impatto è 1 su 32.

Queste stime denotano un rischio relativamente basso e non resta che aspettare numeri sempre più precisi, che arriveranno con il passare del tempo. Secondo le previsioni, 2024 YR4 dovrebbe riavvicinarsi alla Terra intorno al 2028, quando ci sarà un margine di errore minore.

A rincuorare gli astronomi è il fatto che, a differenza dell’asteroide di circa 10 chilometri di diametro che ha causato l’estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa, in questo caso non ci sarebbe un disastro a livello globale, ma gravi conseguenze su base regionale provocate da un’esplosione a pochi chilometri dal suolo. Si stima una potenza di 8 megatoni, circa 500 volte la bomba di Hiroshima, e l’impatto potrebbe accadere sulla fascia equatoriale che attraversa il Pacifico orientale, il centro America, l’Atlantico, l’Africa, la Penisola arabica e l’India.

Come ci difenderemo dall’asteroide 2024 YR4

Al di là delle previsioni rispetto a una collisione dell’asteroide 2024 YR4 con la Terra, c’è ancora tutto il tempo per correre ai ripari e difendersi da un’eventualità del genere. La speranza è che i prossimi calcoli, man mano che passerà il tempo, confermeranno un rischio di impatto pari a 0, ma se così non dovesse essere ci sono diverse soluzioni da mettere in campo.

Fare in modo che il corpo celeste si schianti contro un’astronave.

Avvicinare un’astronave di grandi dimensioni all’asteroide, bombardarlo di ioni e fargli cambiare rotta.

Dipingere un lato del corpo celeste di bianco, così da renderlo più riflettente e spingerlo fuori rotta.

Queste sono alcune opzioni ‘light’ da adottare per evitarne altre più drastiche. Fra queste c’è la possibilità di farlo esplodere con una bomba nucleare. I raggi X di una tale esplosione farebbero vaporizzare la superficie e lo manderebbero nella direzione opposta a quella della Terra.

Un’altra idea, meno pericolosa, è quella di sparare raggi laser da un veicolo spaziale così da ottenere lo stesso risultato. L’ultima linea di difesa è quella di mettere in conto l’impatto e di evacuare la zona interessata per limitare il più possibile i danni provocati dal gigantesco asteroide. Per fortuna, però, c’è tutto il tempo per studiare la strategia migliore, augurandosi intanto che l’asteroide manchi naturalmente il nostro pianeta.