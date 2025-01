Il sistema di telescopi ATLAS in Cile, il 27 dicembre 2024, ha scoperto l’asteroide 2024 YR4. Si tratta di un corpo roccioso del diametro compreso tra i 40 e i 100 metri, classificato come “Near Earth Object”. Viene definito tale a causa della vicinanza tra la sua orbita e quella terrestre. I dati preliminari raccolti sino a ora rivelano un dettaglio non di poco conto, che merita di essere approfondito senza scatenare inutili allarmismi. Ha infatti una probabilità stimata di 1 su 83 di colpire la Terra il 22 dicembre 2032.

Questa eventualità lo fa salire in cima alla lista degli asteroidi più pericolosi redatta dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea. È stato classificato con un valore 3 – su 10 – della scala Torino, quella usata dagli astronomi per valutare il pericolo di collisione dovuto alla vicinanza di corpi celesti vari al nostro pianeta. Tuttavia non si ha ancora alcuna certezza rispetto al pericolo reale che potrebbe rappresentare per il nostro pianeta.

L’asteroide 2024 YR4 in viaggio verso la Terra

Prima di preoccuparsi, però, è necessario che gli esperti facciano altri rilevamenti e raccolgano dati ulteriori. In ogni caso è fondamentale avere dei sistemi di monitoraggio computerizzati del cielo e mettere in conto che possano essere necessarie eventuali missioni per deviare asteroidi in rotta di collisione con la Terra.

Il centro CNEOS della NASA ha calcolato che l’asteroide 2024 YR4 potrebbe radere al suolo l’intera città di New York in pochi secondi, uccidendo milioni di persone. L’impatto equivarrebbe a quello di centinaia di bombe atomiche sulla Terra.

C’è una buona notizia e una meno buona. Non può definirsi un “killer di pianeti”, come il sasso spaziale di oltre 10 chilometri, responsabile dell’evento di Chicxulub che 66 milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo, ha provocato l’estinzione dei dinosauri non aviani, ma provocherebbe una catastrofe localizzata.

L’asteroide è già transitato nei pressi del nostro pianeta il 25 dicembre 2024, qualche giorno prima della sua scoperta, e lo farà nuovamente il 17 dicembre 2028, 4 anni prima della data prevista di impatto. Attualmente si trova tra la Terra e Marte, a 40 milioni di chilometri dal nostro pianeta, in direzione della costellazione del Cancro. Non é visibile ad occhio nudo perché la sua dimensione e la sua composizione lo rendono un oggetto debolissimo che solo telescopi dedicati sono in grado di fotografare.

Le probabilità di impatto nel 2032

È probabile che l’asteroide 2024 YR4, con le prossime osservazioni, venga declassato e che il rischio di impatto con la Terra diminuisca. Attualmente ha una probabilità dell’1,2% di colpire il nostro pianeta il 22 dicembre 2032, circa 1 probabilità su 83.

Tuttavia, al momento, la distanza prevista tra 2024 YR4 e la Terra il 22 dicembre 2032 ha un’incertezza di 1,55 milioni di chilometri: un dato considerevole e che non permette di fare delle previsioni certe. Di conseguenza, non c’è alcuna certezza e soltanto con nuovi dati è possibile fare previsioni più attendibili.

Anche il diametro, compreso tra i 40 e i 100 metri, rappresenta un margine di incertezza abbastanza ampio. Non si sa ancora, infatti, se l’asteroide esploderà nella bassa atmosfera, impattando con la superficie terrestre o meno, come successo con un altro asteroide caduto sulla Terra senza preavviso.