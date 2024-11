Gli pneumatici sono un elemento fondamentale per la sicurezza e le prestazioni di un veicolo, ma non tutti sanno leggere e interpretare i simboli presenti sulle gomme. Tra le tante informazioni disponibili, i bollini colorati spesso destano curiosità: sono davvero utili o sono solo un elemento decorativo? Vediamo di capire insieme il significato dei bollini gialli e rossi e analizziamo il ruolo dei codici e dei simboli presenti sugli pneumatici, per comprendere come questi elementi possano fare la differenza nella manutenzione del veicolo.

A cosa servono il bollino giallo e rosso sulle gomme

I bollini colorati sugli pneumatici, solitamente gialli e rossi, non sono messi a caso: svolgono un ruolo essenziale durante il montaggio delle gomme.

Il bollino giallo indica il punto più leggero dello pneumatico. Durante l’assemblaggio, questo segno viene allineato con la valvola del cerchione, che rappresenta invece il punto più pesante della ruota. Questa pratica è fondamentale per ottenere un miglior bilanciamento, riducendo al minimo la necessità di aggiungere pesi di bilanciatura.

indica il punto più leggero dello pneumatico. Durante l’assemblaggio, questo segno viene allineato con la valvola del cerchione, che rappresenta invece il punto più pesante della ruota. Questa pratica è fondamentale per ottenere un miglior bilanciamento, riducendo al minimo la necessità di aggiungere pesi di bilanciatura. Il bollino rosso, invece, segnala il punto con la maggiore variazione radiale, cioè il punto più “alto” dello pneumatico. Questo bollino viene allineato con il punto più basso del cerchio, indicato dal produttore, per garantire un’installazione ottimale e una guida più confortevole. Questo processo è particolarmente rilevante durante il cambio gomme, dato che il corretto posizionamento dei bollini influisce sul comfort di guida e sulla durata dello pneumatico.

Questi accorgimenti, spesso sottovalutati, aiutano a migliorare l’efficienza del nostro veicolo, riducendo vibrazioni e usura irregolare degli pneumatici. Tuttavia, è importante sapere che, una volta montate le gomme, i bollini perdono il loro scopo originale e non rappresentano più un’informazione rilevante per l’automobilista.

Codici alfanumerici e simboli sugli pneumatici: cosa sono

Oltre ai bollini colorati, ogni pneumatico riporta una serie di codici e simboli alfanumerici impressi sul fianco. Questi codici contengono informazioni preziose che permettono di scegliere e utilizzare le gomme in modo corretto. Tra i più importanti troviamo:

indice di carico : indica la capacità massima di peso che lo pneumatico può sopportare.

: indica la capacità massima di peso che lo pneumatico può sopportare. Codice di velocità : segnala la velocità massima consentita per quello specifico pneumatico.

: segnala la velocità massima consentita per quello specifico pneumatico. Data di produzione : solitamente indicata con un codice a quattro cifre (ad esempio, “3523” significa che lo pneumatico è stato prodotto nella 35ª settimana del 2023).

: solitamente indicata con un codice a quattro cifre (ad esempio, “3523” significa che lo pneumatico è stato prodotto nella 35ª settimana del 2023). Dimensioni dello pneumatico: viene indicato con numeri e lettere che specificano larghezza, altezza e diametro.

Questi codici, spesso ignorati, sono invece fondamentali per mantenere la sicurezza del veicolo. Saperli interpretare consente di scegliere le gomme adatte alle proprie esigenze e di rispettare le normative vigenti. È altrettanto importante verificare l’usura degli pneumatici, osservando i segni indicatori presenti sul battistrada. Questi segni, chiamati TWI (Tread Wear Indicator), mostrano quando la profondità del battistrada è scesa al di sotto del livello minimo consentito per legge.

Infine, non meno importanti sono i simboli relativi alla certificazione di qualità e alla stagionalità: ad esempio, c’è la marcatura M+S (Mud and Snow) per pneumatici invernali, oppure il simbolo della montagna a tre punte con fiocco di neve, che certifica l’idoneità alle condizioni invernali più rigide.