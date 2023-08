Quando si pensa ad Avaro Vitali l’associazione con Pierino, il suo personaggio più celebre, è praticamente automatica.

Un personaggio irriverente, spesso sopra le righe, che ha segnato la commedia sexy all’italiana degli anni ’70. Una comicità lontana da quella odierna, dove il politicamente corretto non veniva contemplato e si lasciava spazio a battute e ilarità oggi impossibili da replicare.

Nonostante siano passati molti anni da quelle pellicole e la presenza di Alvaro Vitali sul grande e piccolo schermo si sia praticamente azzerata, il ricordo del suo iconico personaggio è ancora vivido, almeno per chi ha passato più di qualche primavera.

Alvaro Vitali: la vita dell’attore prima della fama

Alvaro Vitali è nato a Roma il 3 febbraio 1950 e sin da giovane ha nutrito una forte passione per il canto e per il ballo. Ancora studente e dopo aver lavorato come elettricista, è stato scoperto da Federico Fellini durante un provino. Il regista è stato il primo a dar lui una chance, divertito dalla sua indole popolare.

Passò dal guadagnare 16mila lire a settimana a 70mila lire al giorno con una parte nel film “Satyricon”. Con quei primi soldi, cui non era abituato, potè togliersi qualche sfizio e aiutare la famiglia.

La scalata al successo e i film più famosi come “Pierino”

Il successo vero e proprio arrivò con il film “L’insegnante” del 1975, diretto da Nando Cicero. Vitali doveva interpretare un giovane alunno siciliano terribilmente attratto dalla sua maestra, interpretata da Edwige Fenech.

Era il preludio alla nascita di quell’alunno, un po’ irriverente e un po’ volgare, che divertì milioni di italiani: Pierino. In quel ruolo Vitali ha girato numerosi film come “Pierino contro tutti” del 1981 e “Pierino colpisce ancora” dell’anno seguente. Erano anni dove la popolarità dell’attore era alle stelle: Vitali ha dichiarato che veniva continuamente fermato dai fan e fotografato dai paparazzi.

Con il tramontare della commedia sexy, anche il successo dell’attore è scemato. Vano è stato il tentativo di rilanciarlo con il film “Pierino torna a scuola” del 1990, una pellicola che si rivelò un fallimento.

Come vive oggi Alvaro Vitali e di cosa si occupa

Dopo gli anni d’oro a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, Alvaro Vitali è sparito dai radar. Come lui stesso ha raccontato, non si è trattata di una scelta di vita, bensì delle scarsissime opportunità lavorative che il mondo dello spettacolo gli ha dato nel corso degli ultimi trent’anni.

Tra queste, ricordiamo la partecipazione nei primi anni 2000 a Striscia la Notizia dove, sfruttando la sua incredibile somiglianza con l’allora direttore della Ferrari Jean Todt, ne faceva una colorita imitazione. Vitali affiancava Dario Ballantini cha, a sua volta, imitava Luca di Montezemolo.

Nel 2006 ha preso parte anche a un altro programma targato Mediaset: La Fattoria. La sua presenza in onda, però, è durata poco, a causa di problemi legati alla sua salute. Vitali, infatti, soffre di asma bronchiale, una patologia infiammatoria a causa della quale non può fare molti sforzi.

Secondo le ultime indiscrezioni circolate nell’estate 2023, Alvaro Vitali potrebbe essere uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, complice anche la sua auto-candidatura arrivata durante l’ultima edizione del programma.

Chi è la moglie Stefania Corona e quanti anni ha

Alvari Vitali ha lungamente sofferto per l’assenza forzata dal piccolo e grande schermo. Oggi che non lavora più in televisione, la sua carriera è legata soprattutto a feste private organizzate in locali e ristoranti sparsi in tutta Italia. Spesso partecipa a questi eventi con la seconda moglie Stefania Corona. Proprio Stefania ha giocato un ruolo fondamentale per la ripresa di Alvaro: in sua compagnia è come se fosse rinato, perché ha ritrovato l’amore.

Stefania Corona è di 11 anni più giovane ed è nata a Montreal, in Canada, ma da genitori italiani, entrambi musicisti. La donna, si è trasferita a Roma (nel quartiere di Monteverde Vecchio) quando era molto piccola. Ha da subito mostrato interesse per la musica. Vanta molte collaborazioni importanti e ha preso parte a diversi festival canori.