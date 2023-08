Ex ballerina, attrice emblematica, imprenditrice di successo. Ne ha di motivi per essere soddisfatta Barbara Bouchet. L’ultima volta che è comparsa al cinema era il 1982, dopo 20 anni di carriera. In Italia ha avuto un successo strepitoso, complice una bellezza nordica al tempo poco comune nello Stivale. Com’è oggi e che cosa fa nella vita?

Origini tedesche, vita in California

Oggi Barbara Bouchet è un’ottantenne bellissima. Nata il 15 agosto del ’43 a Liberec, in Repubblica Ceca, che al tempo faceva parte della Germania nazista.

Suo padre, Fritz Gutscher, è stato un fotografo e sua madre, Ingrid Bouchet, un’attrice della quale la figlia ha mantenuto il cognome. La famiglia Gutscher appartena alla minoranza tedesca e furono espulsi subito dopo la guerra, sfollati in Germania e quindi autorizzati a espatriare in America per stabilirsi in California nel 1956.

Perché ha cambiato il suo cognome in Bouchet

Una volta arrivata a San Francisco, il cinema le fece maturare la decisione di cambiare il cognome Gutscher in Bouchet, quello della madre, perché “più facile da pronunciare”.

Tanti spasimanti, un solo amore

Barbara Bouchet ha avuto tantissimi corteggiatori. In passato è stata legata a Steve McQueen e Omar Sharif, ma si è sposata solo una volta. Un matrimonio durato dal 1974 al 2006 con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, morto nel 2006 e da cui ha avuto due figli: Massimiliano e lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese.

Alessandro Borghese e la passione per la cucina

In un’intervista Barbara ha rivelato che la sua passione di Alessandro per la cucina l’ha ereditata dal padre, essendolei totalmente distante da quel mondo: “Io non amo nemmeno mangiare: ho sempre avuto scarso appetito. Per mio figlio, non è piacevole: lascio sempre metà piatto”.

Che film ha fatto Barbara Bouchet?

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina in California, Bouchet inizia finalmente a ottenere dei ruoli per il grande schermo. Prima piccoli e via via sempre più importanti.

La ritroviamo ne Il Virginiano e Star Trek, in A braccia aperte di J. Lee Thompson o Prima vittoria di Otto Preminger. E poi ancora Casinò Royale del ’67, dove ha interpretato Miss Moneypenny a fianco di David Niven, e nel 1969 recita in Sweet Charity di Bob Fosse.

Perché è famosa Barbara Bouchet?

Dalla California, stanca di aspettare la grande occasione, l’attrice sbarca in Europa e negli anni Settanta conquista l’Italia: consacrata dalle apparizioni televisive e dalle riviste per uomini. Diventa volto noto tra poliziotteschi e thriller, commedie sexy all’italiana e come rappresentante del fitness in Italia.

Quasi 50 film in 12 anni testimoniano il suo successo. Tra i titoli rimasti celebri Il prete sposato di Marco Vicario (1970) e Milano Calibro 9 di Fernando Di Leo (1972), Per le antiche scale di Mauro Bolognini (1975), Liquirizia di Salvatore Samperi (1979).

Cosa fa ora Barbara Bouchet

Continua a vivere a Roma e dopo il successo al cinema si è reinventata con una brillante seconda vita, come imprenditrice di una linea di fitness costruita grazie a video dimostrativi e alla sua frequentatissima palestra romana. Un centro fitness aperto negli anni ‘90 nel quartiere Parioli, dopo che decise di lasciare il cinema per dedicarsi a questo progetto e ai suoi due figli.

Ma Barabara non è stata l’unica a uscire dalla luce dei riflettori. Tra i volti noti in Italia c’è Marina Suma, di cui non si è sentito più paralre, oppure Brigitte Nielsen, altra attrice straniera che aveva conquistato il pubblico italiano e che è poi sparita dai radar.