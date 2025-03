Yvonne Sciò è una di quelle figure dello spettacolo italiano che hanno saputo reinventarsi nel corso degli anni, passando dalla televisione al cinema e, infine, alla regia. Nata a Roma il 25 luglio 1969, ha sempre avuto una forte vocazione artistica e un’apertura verso il mondo, che l’ha portata a vivere in diversi paesi tra cui Francia, Spagna e Stati Uniti. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale alla fine degli anni ’80, quando ha iniziato come modella prima di conquistare il pubblico televisivo.

Gli esordi con lo spot Sip e “Non è la Rai”

Il primo vero impatto mediatico di Yvonne Sciò arriva nel 1989 grazie a uno spot pubblicitario destinato a diventare iconico: quello della SIP, in cui pronunciava la celebre frase “Mi ami? Ma quanto mi ami?”. Questo spot non solo la rese immediatamente riconoscibile al grande pubblico, ma diede il via alla sua carriera nel mondo della televisione.

Poco dopo, nel 1992, arrivò la sua partecipazione a “Non è la Rai“, il programma di successo di Gianni Boncompagni che lanciò molte giovani artiste, come ad esempio Miriana Trevisan. Sebbene il suo passaggio nello show sia stato piuttosto breve, il pubblico ancora oggi la ricorda per quell’esperienza. Il mix di bellezza, freschezza e simpatia la rese una delle ragazze più apprezzate del programma, aprendole le porte a nuove opportunità nel mondo della recitazione.

La vita negli Stati Uniti e la carriera al cinema

Dopo il successo iniziale in Italia, Yvonne Sciò decise di ampliare i suoi orizzonti professionali trasferendosi negli Stati Uniti. Questa scelta si rivelò cruciale per la sua carriera, permettendole di lavorare in produzioni internazionali e di affermarsi anche al di fuori del panorama italiano. Negli anni ’90 e 2000, prese parte a diverse serie TV americane di successo, tra cui “Nikita” e “La Tata“, dove interpretò ruoli che le garantirono maggiore visibilità.

Parallelamente, recitò in numerosi film, tra cui “Stasera a casa di Alice” (1990) e “La pantera rosa” (2006), dimostrando una notevole versatilità. La sua esperienza internazionale non solo la rese un’attrice apprezzata in vari contesti, ma le fornì anche una prospettiva più ampia, che successivamente avrebbe influenzato il suo lavoro come regista. Negli ultimi anni, infatti, ha deciso di dedicarsi maggiormente alla produzione di documentari, affrontando tematiche sociali e culturali con un occhio attento alla condizione femminile, come dimostra il suo progetto “Womeness“.

Chi è l’ex marito Stefano Dammicco, papà di Isabella

Nel 2005, Yvonne Sciò sposò il produttore cinematografico Stefano Dammicco, con cui ebbe una figlia, Isabella Beatrice, nata nel 2008. Il matrimonio, però, non durò a lungo, e la coppia si separò poco dopo la nascita della bambina. La Sciò ha descritto il loro rapporto come complesso, sostenendo che la decisione di sposarsi fu dettata più da pressioni personali e dal desiderio di avere una famiglia piuttosto che da una reale affinità.

Dammicco è noto per essere uno dei fondatori di Eagle Pictures, una delle principali case di produzione e distribuzione cinematografica in Italia. Per quanto riguarda la sua relazione con Yvonne, l’attrice ha sempre sottolineato di aver affrontato la maternità con grande determinazione, crescendo la figlia praticamente da sola.

Il suo lungo percorso da “Non è la Rai” – che ha lanciato moltissimi personaggio noti nel mondo della tv italiana, come ad esempio Ilaria galassi e molte altre – al grande cinema internazionale è oggi un esempio di grande versatilità e resilienza nel mondo dello spettacolo. Nonostante le difficoltà personali, la Sciò ha continuato a costruire la sua carriera con determinazione, passando con successo dalla recitazione alla regia e mantenendo sempre una forte indipendenza professionale.