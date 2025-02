Ilaria Galassi è stata una delle ragazze di “Non è la Rai” più note e apprezzate. Bellissima e simpatica, spesso si esibiva in playback suonando un sassofono. Dopo il programma ha proseguito la carriera tra moda e Tv per poi allontanarsi dal mondo dello spettacolo anche a causa di un problema di salute. Il 9 febbraio 2025 la soubrette è ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare aneddoti sulla sua carriera e sul suo privato.

Gli inizi in tv con “Non è la Rai”

Ilaria Galassi nasce ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, il 10 luglio 1976. Nel 1990 debutta giovanissima tra le ragazze pon pon di “Domenica In” scelta da Gianni Boncompagni. Dal 1991 al 1995 prende parte al cult-show “Non è la Rai” che le regala una grandissima notorietà a livello nazionale. È presente anche agli spin off del programma, tra cui “Primadonna”, Bulli&Pupe e Rock & Roll.

A “Non è la Rai” fa coppia fissa prima con Romina Mondello, poi con Roberta Carrano e infine con Antonella Mosetti. Durante gli anni in cui partecipa allo show consegue anche il diploma di maturità presso un istituto magistrale. Nel 1996, dopo essere stata scelta come velina del programma “Striscia la notizia“, è costretta a ritirarsi temporaneamente dal mondo dello spettacolo a causa di un incidente alla gamba, venendo così sostituita da Marina Graziani.

Tra fine anni ’90 e inizio 2000 è valletta o ballerina in diverse produzioni come “Ok, il prezzo è giusto”, “Zelig – Facciamo cabaret” e “Aldo, Giovanni e Giacomo show”. Tra il 1997 e il 2000 è tra le modelle preferite della rivista Boss Magazine che le dedica numerosi servizi fotografici e di cui è spesso la ragazza copertina.

Nella primavera 2001 è spesso ospite dei programmi di Maurizio Costanzo “Buona Domenica” e “Maurizio Costanzo Show”. Nel gennaio 2006 posa in intimo per Boss Magazine, in un numero dedicato alle ex ragazze di Non è la Rai.

L’aneurisma e il lungo stop

Il 24 dicembre 2000 Ilaria Galassi è colpita da un aneurisma cerebrale che le provoca un ricovero immediato in ospedale e un’urgente operazione chirurgica. Questo evento la tiene lontana dalla Tv non permettendole di sfruttare completamente la maggiore visibilità portatale dal calendario realizzato per Boss Magazine.

“Ho avuto un aneurisma congenito. Mal di testa, sono svenuta, mi sono ripresa, vedevo delle immagini e delle persone che non c’erano. Sono stata operata per 10 ore il 24 dicembre 2000”, racconta nel confessionale del Grande Fratello di cui è concorrente nell’edizione 2024.

Dopo l’operazione la soubrette ha svelato di aver avuto momenti di confusione: “Non ricordavo più niente, non ricordavo il nome dei miei genitori”. Per il recupero completo sono serviti tre anni di riabilitazione durante i quali Ilaria è stata supportata dalla famiglia e dagli amici. Tra le persone che le sono state vicine, anche l’ex collega Antonella Mosetti: “Lei veniva a casa spesso e mi portava la cioccolata, di cui io vado matta. Mio padre, invece, mi accompagnava tutti i giorni a fare logopedia”.

La rinascita al “Grande Fratello”

Dal 16 settembre 2024 al 3 febbraio 2025 Galassi è tra le concorrenti della 18esima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, inizialmente come un unico concorrente con due altre ex ragazze di Non è la Rai, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, e in seguito come concorrente singolo.

Il reality ha rappresentato per Ilaria una rinascita anche se la soubrette ha deciso di abbandonare lo show dopo 5 mesi. “Io questa sera voglio andare a dormire dal mio bambino – ha spiegato Ilaria per motivare la sua scelta – e dal mio compagno. Voglio tornare dalla mia famiglia. L’ho detto anche a Pamela e lei è d’accordo. Lascio perché ho bisogno di tornare a casa mia. Sono una che nelle dinamiche non ci capisce niente, non mi piace inciuciare. È stata un’esperienza bellissima per me, spero che vinca il migliore, la persona più onesta e sincera”.

Il flirt con Raoul Bova, il compagno e i figli

Riguardo alla vita privata, Ilaria Galassi ha avuto alcune relazioni con personaggi noti prima di trovare il suo compagno di vita. Nel 2000 è balzata agli onori della cronaca per un suo passato flirt giovanile con Pietro Taricone, allora concorrente della prima edizione del reality “Grande Fratello”.

La soubrette è poi stata legata a un uomo di cui non si conosce l’identità dal quale ha avuto il primo figlio Riccardo. Il suo compagno di vita è però Daniele Brunone, un hair stylist da cui ha avuto il secondo figlio Rocco.

Durante una sorpresa all’interno della Casa del Grande Fratello, proprio Brunone ha rivelato uno scoop su una storia passata di Galassi. “Ha avuto anche un flirt con Raoul Bova, si può dire? Ah no? Non è durata molto, un mesetto. Erano in albergo, hanno discusso e se n’è andata”, ha detto.

L’ex Non è la Rai ha chiarito la versione: “Eravamo piccoli, non tanto famosi e siamo andati in montagna. Nella notte lui si è avvicinato a me, abbiamo provato a farci un po’ di coccole e a me non è piaciuto”.