Volto noto della televisione italiana, Miriana Trevisan è stata una delle protagoniste più riconoscibili degli anni ’90. Dagli esordi con “Non è la Rai” al ruolo di Velina a “Striscia la Notizia”, fino al ruolo al fianco di Mike Bongiorno a “La Ruota della Fortuna”, la sua carriera è stata scandita da partecipazioni a programmi di grande popolarità.

Negli anni, ha alternato alla televisione anche altre esperienze, come il teatro e la scrittura, continuando a mantenere vivo il legame con il suo pubblico, che non l’ha dimenticata.

La carriera di Miriana Trevisan iniziata con Non è la Rai

Miriana Trevisan è una delle showgirl italiane più conosciute degli anni ’90, grazie al suo debutto nel programma cult “Non è la Rai“. Nata a Napoli il 7 novembre 1972, Miriana ha fatto parte del cast della trasmissione di Gianni Boncompagni dal 1991 al 1994, contribuendo al suo successo nelle prime tre edizioni.

Parallelamente, ha partecipato a diverse produzioni ideate dal maestro, come “Primadonna” e “Bulli e Pupe“, dimostrando un talento e una versatilità che le hanno garantito un posto fisso nel mondo dello spettacolo italiano.

Nel 1994, dopo aver lasciato “Non è la Rai”, ha affiancato Red Ronnie in “Mi ritorni in mente“, un contenitore musicale di Rai 1.

Velina insieme a Laura Freddi, poi La Ruota Della Fortuna

La popolarità di Miriana è ulteriormente cresciuta con il suo ruolo di Velina mora a “Striscia la Notizia” nella stagione 1994/1995 accanto alla ballerina Laura Freddi.

La sua spontaneità e simpatia le hanno aperto le porte di numerosi altri programmi di successo, tra cui “La Corrida“, al fianco di Corrado, e “Pressing” con Raimondo Vianello.

Un altro importante capitolo della sua carriera è stato legato a “La Ruota Della Fortuna“, condotto dal grande Mike Bongiorno dove Miriana ha partecipato come valletta per cinque stagioni consecutive, prendendo il posto che fu di Paola Barale e Antonella Elia. tra le altre. Durante questo periodo, è diventata una presenza fissa in prima serata, apparendo in altre produzioni di Mike come “Bravo Bravissimo” e “Viva Napoli“.

Il ritorno in TV, il Grande Fratello e i nuovi progetti

Dopo alcuni anni di pausa dalla televisione, Miriana Trevisan è tornata sotto i riflettori partecipando alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” nel 2021.

Negli ultimi anni Miriana si è dedicata a progetti personali, tra cui la scrittura. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo “La donna bonsai”.

La storia d’amore con Pago e il figlio Nicola

La vita privata di Miriana Trevisan è stata caratterizzata da momenti intensi, tra cui il matrimonio con il cantante Pago. I due si sono sposati nel 2003 e dalla loro unione nel 2009, è nato il loro figlio Nicola. Nonostante la separazione avvenuta nel 2013, Miriana e Pago hanno mantenuto un buon rapporto, per il bene di loro figlio.

Oggi Miriana è profondamente legata a Nicola, come dimostrano le dediche affettuose che spesso pubblica sui social. La showgirl, che negli ultimi anni ha riscoperto la fede, si definisce attualmente single e concentrata sulla propria crescita personale. Dopo alcune relazioni successive alla separazione, Miriana ha scelto di abbracciare un percorso di castità, dedicandosi interamente alla sua famiglia e ai suoi progetti.