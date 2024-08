Chi non conosce Paola Barale? Forse solo le generazioni più giovani possono non avere ben chiaro chi sia. La bionda sosia di Madonna ha fatto compagnia per anni ai telespettatori prendendo parte ad alcune delle trasmissioni più seguite. Scoperta da Mike Bongiorno che la volle come valletta a “La ruota della fortuna” (arrabbiandosi molto con lei quando decise di lasciare il programma), Paola si è costruita una carriera di tutto rispetto. Carismatica, affascinante e dallo stile rock, è stata capace di farsi apprezzare dal pubblico fino a diventare una delle conduttrici di punta di Mediaset fino alla decisione di allontanarsi un po’ dalle scene. Chi è e cosa fa oggi Paola Barale.

Paola Barale da sosia di Madonna alla “Ruota della Fortuna” con Mike Bongiorno

Paola Barale nasce a Fossano, in Piemonte, il 28 aprile del 1967. Studia per fare l’insegnante di educazione fisica, ma poi le fanno notare la grande somiglianza con la popstar Madonna. Una coppia di fotografi le suggerisce di iniziare a lavorare come sosia della cantante di “Like a Virgin” nelle discoteche. “Non era la mia attività preferita, ma mamma mi dava una paghetta di cinquemila lire a settimana, mentre per un’apparizione mi davano un milione e avere denaro mi piaceva”, ha detto al Corriere della Sera.

La svolta arriva quando, dopo alcune comparsate in varie trasmissioni televisive sempre come sosia di Madonna, diventa valletta ufficiale di Mike Bongiorno in diverse sue trasmissioni a cominciare da “La ruota della fortuna”, “La ruota d’oro” e “La ruota mundial”. “Dopo sette anni, però, stava diventando una specie di lavoro di ufficio e io non sono da ufficio. Quando Canale 5 mi chiese se volevo presentare La sai l’ultima? con Gerry Scotti, accettai, ma mi dissero che dovevo essere io a dirlo a Mike, che era un signore vecchio stile”, ha rivelato la showgirl.

Il conduttore sembrava aver preso bene la notizia ma, il giorno successivo, in studio davanti a tutti accusò Paola di irriconoscenza e la trattò malissimo provocando nella showgirl “una crisi di pianto pazzesca”.

L’addio alle scene dopo “Buona Domenica” e i sospetti su Maurizio Costanzo

Da “La sai l’ultima” la carriera di Barale è in ascesa, la conduttrice è presente nei programmi più famosi fino a “Buona Domenica” di Maurizio Costanzo. Resta nel programma domenicale dal 1996 ai primi 2000, nel 1999 in questa veste vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno.

Poi la decisione di lasciare anche “Buona Domenica” perché la televisione stava cambiando e a Barale inizia a stare stretta. Anche in quel caso, Maurizio Costanzo non prese bene l’addio della showgirl. “Non mi fece scenate, ma andai via e il telefono smise di squillare. Non sono esperta in matematica, ma uno più uno fa due”, ha detto Paola.

Dal 2000 al 2008 la conduttrice dirada la sua presenza in Tv per poi tornare come ospite in diversi show. Prende parte anche a diversi reality come “Pechino express” e “Ballando con le stelle”. Fa teatro e inchieste a Le Iene sulla maternità surrogata e il turismo sessuale. Ha inoltre scritto un libro sulla menopausa che ha ispirato una proposta di legge.

Vita privata di Paola Barale: chi è il fidanzato attuale e le voci sulla bisessualità

Spesso al centro del gossip anche per la sua vita sentimentale, in realtà le relazioni di Paola Barale sono state quasi tutte più o meno lunghe. La conduttrice è stata legata a Marco Bellavia, volto storico di “Bim Bum Bam” dal 1992 al 1995. Durante “La sai l’ultima?” ha conosciuto il ballerino Gianni Sperti con cui si è sposata nel 1998. La coppia ha divorziato nel 2002 quando Paola ha conosciuto il modello israeliano Raz Degan. Anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura, i due sono rimasti insieme fino al 2015.

Il legame tra Paola Barale e Raz Degan si è incrinato quando il modello ha tradito clamorosamente la showgirl con Kasia Smutniak. A tal proposito Paola ha rivelato: “Mi è successo anche di perdonare. Nell’arco di una relazione lunga, ti metti in discussione. Ma, ormai, sono antiperdono, perché ho perdonato e poi ho scoperto che lui ci era ricascato. E lì ho dovuto imparare a lasciare anche se ero ancora innamorata”.

Attualmente la showgirl si dichiara single dal 2015 anche se specifica che “questo non significa che non ho avuto qualcuno. Sono per la “situationship” più che per la relationship”. Sull voci sulla sua bisessualità Barale ha infine ipotizzato che “forse perché non sono mai andata a letto con nessuno per lavorare e perché, se non sono in tv, non porto i tacchi, non metto le gonne, sono maschile, e perché avevo la quinta e mi sono operata per avere la terza. Viviamo ancora in una società in una cui, se metti gli anfibi, forse non sei etero e non si capisce perché una non è felice di mostrare seno e sedere”.