Taglia il ramo: quello che succede è da non credere

Una potatura di un ramo che si rivela un vero e proprio colpo da maestro: è quanto accaduto a Daniel Decker, un ragazzo di Westville, in Oklahoma, costretto a potare e poi abbattere un albero del suo giardino, marcio alla base e con i rami che rischiavano, in caso di caduta, di distruggere i fili dell’alta tensione poco lontani.

Tuttavia, dal potare al piantare è un attimo: il ramo reciso da Daniel è infatti caduto in modo perfettamente verticale, piantandosi nel terreno. come detto, un vero e proprio colpo da maestro e chissà che da quel ramo piantatosi ‘da solo’, non possa nascere un nuovo albero.

Video tratto da: IPA / Daniel Decker via ViralHog