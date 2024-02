Un uomo voleva tagliare dei rami di un albero sfruttando una gru con puleggia: purtroppo, complice la scarsa perizia nel comprendere le conseguenze di certe manovre, l’uomo è stato improvvisamente scagliato per aria trascinato dalla fune, per poi tornare per terra con una sonora caduta.

Fortunatamente, al netto dello spavento e di qualche botta, l’uomo non ha riportato gravi ferite.

Video tratto da: IPA / ViralHog