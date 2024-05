Il numero del taglialegna è da fenomeno

Un numero da applausi, con l’enorme albero abbattuto e fatto cadere in uno spazio esiguo tra altri alberi e la casa: ecco l”impresa’ realizzata da un abile taglialegna.

Lo spazio esiguo tra l’albero e la casa

Colin Bergeron, questo il nome del ‘lumberjack’, era stato chiamato a rimuovere un albero dalla proprietà di un cliente ma, quando ha valutato lo spazio per il tronco, ha utilizzato un metodo ingegnoso per abbatterlo in sicurezza, poiché un errore nel lasciarlo cadere a destra o a sinistra avrebbe avuto come risultato una casa rasa al suolo.

Una tecnica da maestro

Pertanto, Colin ha implementato un particolare processo di eccezionale maestria: invece di tagliare tradizionalmente il tronco alla base con un taglio orizzontale, è stato praticato e rimosso un foro quadrato, quindi utilizzando una motosega, Colin ha eseguito due tagli verticali a circa un terzo verso il centro dell’albero da sinistra e da destra.

Per completare la caduta, ha poi effettuato due tagli orizzontali per incontrare i tagli verticali e consentire all’albero di cadere ma non prima di raggiungere l’incisione prevista che ha fatto crollare il tronco in modo soddisfacente, in modo sicuro e senza problemi.

60 milioni di visualizzazioni

Il video dell’intervento di Colin è stato messo online e visualizzato da oltre 60 milioni di visualizzazioni.

Video tratto da: IPA / ArkMedia