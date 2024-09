Scena folle all'imbarco: cosa succede sul traghetto

Ha dell’incredibile quanto avvenuto ad un camionista all’imbarco di un traghetto. L’uomo stava salendo su un traghetto al porto di Calais, in Francia, con destinazione Dover quando improvvisamente il ponte mobile della nave ha iniziato ad alzarsi, sollevando il camion fino a tre metri circa di altezza e lasciandolo sospeso per diversi minuti.

Mentre molte auto in coda per imbarcarsi stavano facendo retromarcia per allontanarsi ed evitare brutte sorprese, il personale dell’equipaggio è intervenuto facendo scendere il guidatore e poi abbassando la rampa, permettendo così al veicolo di tornare senza ulteriori problemi sulla terraferma.

Video tratto da: IPA / SWNS