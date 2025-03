Una manovra sconsiderata che poteva essere fatale per due operai impegnati in un cantiere sulle montagne.

Mentre cercavano di spostare un furgone carico di sassi, l’uomo al volante si è accorto di aver fatto una retromarcia eccessiva verso un burrone e ha subito gridato al suo collega a saltare giù dal mezzo.

Appena in tempo per salvarsi e vedere il veicolo precipitare nel burrone sottostante: camion distrutto ma, fortunatamente, nessun danno per i due lavoratori

Video tratto da: IPA / ViralHog