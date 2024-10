Brividi ad alta quota nei cieli dell’Alaska, dove un caccia russo ha sfiorato un aereo americano della NORAD, la North American Aerospace Defense Command.

“Il comportamento del caccia russo SU-353 è stato assolutamente rischioso, non professionale e ha messo in pericolo gli aerei presenti nella zona: di sicuro non è un comportamento che ti aspetteresti da forze aeree composte da professionisti”, è stato il commento del generale Gregory Guillot.

La NORAD è un’organizzazione congiunta di Stati Uniti e Canada, creata con l’obbiettivo di garantire la sicurezza aerea dall’area nordamericana.

Il ‘quasi scontro’ tra aerei si è verificato nella ADIZ dell’Alaska, ovvero la ‘air defense identification zone’, una regione aerospaziale dove un Paese prova ad identificare, localizzare e controllare il traffico aereo nell’interesse della sicurezza nazionale.

Video tratto da: X / North American Aerospace Defense Command