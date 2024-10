L'aereo ipersonico per volare da Roma a New York in un'ora

La società texana Venus Aerospace ha presentato lo Stargazer M4, un aereo ipersonico in grado di volare in un’ora da Roma a New York, ad una velocità media di 4.000 km/h (intorno ai 4 Mach) e massima di 11.106 (intorno ai 9 Mach).

In pratica, in due ore si arriverebbe da San Francisco a Tokyo o da Houston a Londra.

Il progetto è in fase di completamento e il primo volo è previsto per il 2025.

Restano da risolvere alcune problematiche a livello di utilizzo commerciale, soprattutto per quanto riguarda sicurezza e costi.

Video tratto da: Venus Aerospace