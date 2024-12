Tempesta sulla pista di atterraggio: l'aereo rischia lo schianto

Momenti di terrore all’aeroporto di Chennai, in India, quando un aereo ha rischiato lo schianto per la violenza della tempesta Fengal che stava devastando la pista di atterraggio.

Al momento dell’atterraggio è infatti arrivata una violenta folata di vento che ha rischiato di far schiantare il veicolo: il pilota, come da prassi, ha così deciso di riprendere quota, per poi tentare nuovamente l’atterraggio, con successo, alcuni minuti dopo, appena in tempo prima della chiusura dell’aeroporto dovuta proprio alla tempesta.

Video tratto da: IPA / SWNS