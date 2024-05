A tutto potevamo essere abituati, ma non certamente alla visione di un albero di Natale in pieno maggio. Eppure è successo a Roma, dove un abete con tanto di decorazioni natalizie è apparso in piazza di Spagna.

D’accordo, la primavera 2024 sta lasciando in eredità condizioni meteorologiche poco in linea con la stagione, soprattutto al nord del Paese. Ma da qui a pensare a un Natale anticipato (o ritardato, a seconda di come la si voglia vedere) ce ne passa.

Come tutte le cose, anche quelle più stravaganti, c’è una spiegazione. Scopriamo insieme cosa è accaduto nella capitale.

Perché c’è un albero di Natala in Piazza di Spagna a maggio

Il suggestivo scenario di Trinità dei Monti nella centralissima Piazza di Spagna accoglie ogni giorno migliaia di turisti, intenti a immortalare le bellezze dell’urbe e sempre pronti a scattarsi un selfie per le vie della città eterna.

Chissà cosa avranno pensato quando è apparso un imponente albero di Natale decorato a dovere, come se fossimo in pieno dicembre. In molti saranno rimasti stupiti e l’avvenimento ha sicuramente contribuito a aumentare il numero di istantanee scattate. Diciamocelo, in quanti potranno dire di essersi scattati una foto a Roma in piena primavera accanto a un albero di Natale?

Non solo turisti, però. Anche chi lavora nei negozi della zona si è domandato cosa stesse accadendo. Due dipendenti di una gelateria un po’ increduli hanno visto apparire l’albero nella notte: “A termine del turno di lavoro, uscendo dal bar, abbiamo notato l’albero sulla scalinata e siamo rimasti sorpresi”, hanno dichiarato.

In molti hanno pensato a una pubblicità, senza andarci troppo lontano. Dopotutto Roma è famosa anche per il cinema. Nella serata di martedì 14 maggio 2024, infatti, sono state girate nella piazza alcune scene del prossimo film Mrs Christmas, diretto da Stefano Cipani e con protagonisti Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri.

Sono stati i vigili presenti in piazza durante il montaggio dell’albero a fornire ai lavoratori romani le doverose spiegazioni su quanto stesse accadendo, andando a dissipare gli interrogativi.

I social sono sicuri: l’albero di Natale è per Emily in Paris

Una volta svelato l’arcano, c’è da dire che la spiegazione non è piaciuta a tutti. Sui social network, infatti, impazzano commenti che attribuirebbero la presenza dell’albero di Natale a tutt’altro film e, in particolare, una delle serie tv più note e seguite a livello globale: Emily in Paris.

La serie tv statunitense vede come protagonista Emily Cooper, una 28enne americana di Chicago che si trasferisce a Parigi per una inaspettata opportunità di lavoro. Ora che la quarta stagione è stata confermata si sa anche che sarà girata proprio a Roma. L’attrice Lily Collins è stata fotografata per le vie della capitale come una qualsiasi turista, con un cappello di paglia, grandi occhiali da sole neri, una fresca giacca di colore arancio e sneakers. La sua presenza a Roma, unitamente alla notizia legata alla location della nuova stagione, sono bastati per creare un collegamento tra questo è l’albero di Natale di Piazza di Spagna.

Insomma, sempre di cinema si tratta e le immancabili teorie negazioniste hanno colpito anche questa volta. Ci sarà un fondo di verità o saranno le solite fantasie da internauti? Alle pellicole l’ardua sentenza.