Il Natale è davvero magico, e l’albero rappresenta forse la componente più importante per far entrare lo spirito festivo dentro le nostre case. Spesso ci troviamo a dover addobbare alberi di plastica con rami distanziati che non sembrano abbastanza pieni e ricchi, e che non rendono giustizia all’atmosfera di questo periodo dell’anno. Anche se il vostro alberello non è costato tanto e non è particolarmente grande o bello, ci sono diverse strategie per renderlo più folto, trasformandolo nel protagonista assoluto della casa. Un trucco, ad esempio, prevede l’uso del rosmarino.

Come far sembrare l’albero più pieno e grande

Per dare all’albero un aspetto più imponente, è importante iniziare con il piede giusto. Bisogna anzitutto assicurarsi che l’albero sia ben montato e che i rami siano distribuiti in modo uniforme e ben aperti.

Dopo aver posizionato la base ben dritta, bisogna espandere i rami lateralmente per riempire gli spazi vuoti e creare una forma più completa. Questo passo fondamentale prepara l’albero per il processo di decorazione.

Anche con gli alberi veri si possono distribuire meglio i rami, magari con l’aiuto di elastici e cordini, possibilmente verdi, marroni o neri, che possono tenerli in tensione.

Come si mettono le palle e gli addobbi nel modo giusto

La disposizione degli addobbi è cruciale per ottenere un effetto visivo armonioso sull’albero. Bisogna iniziare con le luci, distribuendole uniformemente e lavorando dal basso verso l’alto. Le luci devono essere visibili ma non eccessivamente abbondanti.

In seguito bisogna attaccare le palle, rispettando un ordine specifico: dalle più grandi alle più piccole. Vanno posizionate anche nella parte più interna dei rami, per creare profondità.

Con la stessa logica bisogna aggiungere ghirlande e nastri, distribuendoli in modo bilanciato e strategico, dove l’albero di Natale necessita di apparire più grosso e pieno. Infine si può posizionare il puntale, che deve riflettere il tema delle decorazioni e deve integrarsi con il resto degli addobbi.

Come si possono riempire gli spazi vuoti dell’alberello

Per eliminare eventuali spazi vuoti rimasti, usi possono utilizzare piccoli ornamenti o decorazioni tematiche che si adattino allo stile dell’albero. Si possono anche aggiungere fiocchi di neve, fiocchetti e coccarde, pigne, fiori e farfalle di carta, piccoli peluche natalizi o persino elementi fatti a mano per rendere l’albero ancora più personale.

Se si abita vicino a un parco o un bosco, si ha la possibilità di raccogliere rami veri, da trasformare con colori acrilici, carta per il presepe o con un po’ di filo verde, per farli mimetizzare all’interno dell’albero. Si può optare anche per l’acquisto di rami artificiali o ghirlande verdi.

Sarebbe meglio prendere rami di pino o abete, già caduti, o che possano ricordarli grazie all’aggiunta di materiale che richiami proprio gli aghi dell’albero di Natale. Si possono usare anche vecchie ghirlande anni ’80 e ’90, fuori moda ma perfette per il compito di impreziosire l’albero.

Il trucco dei rami di rosmarino per l’albero di Natale

Se si dispone di un orto o si ha modo di passare da un fruttivendolo, si possono anche usare alcuni rami di rosmarino: saranno perfetti per mimetizzarsi in mezzo alle decorazioni e far sembrare l’alberello più lussureggiante.

Il rosmarino contribuirà anche a profumare tutta la casa grazie al suo aroma. L’unica accortezza deve essere quella di asciugarlo bene, in modo che gocce d’acqua e umidità non finiscano sulle luci, e di riciclarlo quando inizierà a seccarsi, magari per un buon arrosto da mangiare in compagnia dei parenti e degli affetti più cari.

La chiave per rendere l’albero di Natale più folto e incantevole è dunque la cura dei dettagli. Con attenzione alla disposizione degli addobbi, l’utilizzo di decorazioni tematiche e l’aggiunta di elementi inusuali, come il rosmarino, per riempire gli spazi vuoti, sarà possibile trasformare l’albero in una meravigliosa opera d’arte natalizia. Decorare con amore e creatività, con l’aiuto di tutta la famiglia e degli amici, è però il vero segreto.