Amante della natura e dei viaggi, ne ha fatto il suo punto di forza e parte del suo lavoro. Stiamo parlando di Licia Colò. Autrice, divulgatrice e conduttrice televisiva, ha trasformato la sua passione in lavoro, incentrando i propri programmi sull’ambiente e sulla ricchezza che il mondo è in grado di offrire.

Sguardo magnetico e capelli ricci e dorati, sorriso genuino e spontaneità contagiosa sono gli ingredienti che le hanno permesso di entrare – con competenza e autorevolezza, dolcezza e delicatezza – nelle case degli italiani. In punta di piedi e senza invadenza o prepotenza, da più di quarant’anni.

Gli esordi in tv di Licia Colò

Classe 1962, Licia Colò approda in televisione nel 1983 come annunciatrice di Italia 1, ma è con “Bim Bum Bam” – che conduce insieme a un giovanissimo Paolo Bonolis – che fa emergere il suo vero talento e la sua indole. Intrattiene i bambini con la serietà e la leggerezza necessarie per essere autorevole e divertente allo stesso tempo.

È talmente brava da essere notata da Maurizio Costanzo, che la vuole come spalla a “Buona Domenica”, in onda su Canale 5. Dimostra di essere all’altezza anche in una trasmissione musicale: “Fans club”, che presenta con Gianmarco Tognazzi.

La passione per gli animali, la natura e i viaggi

È nel 1989 che Licia Colò mostra al pubblico la sua passione per gli animali, l’ambiente e il mondo in tutte le sue sfaccettature. La domenica mattina conduce “L’arca di Noè”, per sei edizioni, e successivamente “La compagnia dei viaggiatori”. È qui che inizia a viaggiare per mostrare i luoghi più belli sparsi per il globo e continua a farlo anche con il programma itinerante “Paese che vai”.

Tutti la conoscono per “Geo & Geo”, “King Kong – Un pianeta da salvare”, “Il pianeta delle meraviglie” e “Timbuctù”. Tutte trasmissioni televisive in cui mescola perfettamente l’amore per la natura e i suoi abitanti con quello per i viaggi.

Ma, forse, il programma che la rappresenta di più è “Alle falde del Kilimangiaro”, con il quale la domenica tiene compagnia al suo pubblico proponendo contenuti di approfondimento, diversificando l’offerta rispetto alle altre reti. Da questa trasmissione nascono anche due libri, “Sognando il Kilimangiaro… 15 itinerari attorno al mondo” e “Il giro del mondo in 80 paesi”. È così che racconta la propria esperienza durante i suoi viaggi in ogni angolo della Terra.

L’amore per gli animali, se non fosse già chiaro, lo diventa senza dubbio quando fonda il quotidiano online “Animali e animali”. Inoltre, dal 2003 al 2009, conduce “Cominciamo bene animali e animali”. All’attivo ha trasmissioni tematiche come “Nati Liberi” e “Condominio Terra”; ma dimostra di amare le sfide anche partecipando, come concorrente a “Ballando con le stelle”. Nel 2014 lascia la conduzione di “Alle falde del Kilimangiaro” per contrasti inerenti ai contenuti e passa il testimone a Camila Raznovich dopo ben 16 anni.

Passa a TV2000 e continua a fare quello che la appassiona di più, con trasmissioni come “Il mondo insieme” e “Animali e animali”. Nel 2018, però torna in Rai con “Niagara – Quando la natura fa spettacolo”. Dall’anno successivo, invece, conduce su La7 “Eden – Un pianeta da salvare” ed è grazie a questo format che vince il Premio Flaiano come miglior programma culturale.

Gli amori di Licia Colò

Sempre molto riservata, Licia Colò non ha mai amato parlare troppo di sé. Dal 1987 al 1994 ha una storia sentimentale con il tennista Nicola Pietrangeli e, successivamente, si innamora del cameraman Mediaset Carlo Brotto.

Tuttavia è con Alessandro Antonino, che conosce nel 2004 e che sposa dopo tre mesi di convivenza, che trova il vero amore. Ne è la dimostrazione Laila, che nasce nel 2005. I due, però, si separano nel 2023. Adesso la conduttrice si divide fra i lavoro e il legame autentico e sincero con la figlia, che si vede sempre più spesso al suo fianco.