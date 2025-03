Laura Freddi è un volto noto della televisione italiana, protagonista di una carriera che l’ha vista spaziare tra programmi di intrattenimento, conduzioni e perfino un’avventura musicale. Dal debutto negli anni ’90 al gossip che l’ha coinvolta negli anni, la sua storia continua a interessare il pubblico. Laura Freddi è tornata in televisione entrando a far parte del cast di “Ne vedremo delle belle“, il nuovo programma di Carlo Conti in onda dal 22 marzo 2025.

Gli esordi di Laura Freddi a “Non è la Rai”

Il grande pubblico ha conosciuto Laura Freddi nel 1992 grazie a “Non è la Rai“, il programma cult ideato da Gianni Boncompagni che ha lanciato molte giovani showgirl nel mondo dello spettacolo, . Con la sua bellezza acqua e sapone e un carattere dolce ma deciso, Laura si è subito distinta tra le ragazze del cast, diventando una delle protagoniste più amate. La sua presenza costante nel programma le ha permesso di farsi notare da produttori e registi televisivi, aprendo le porte a una carriera che sarebbe decollata di lì a poco.

La carriera da showgirl e il grande successo

Dopo il successo a Non è la Rai, Laura Freddi ha continuato la sua ascesa nel mondo della televisione, diventando una presenza fissa nei palinsesti degli anni ’90. Ha ricoperto il ruolo di velina a “Striscia la Notizia” nel biennio 1994-1995, affiancando Miriana Trevisan, e successivamente ha condotto programmi di punta come “Festivalbar“, “Il Quizzone” e “Simpaticissima“. La sua carriera non si è fermata solo alla conduzione: nel 1995 ha tentato anche la strada della musica, pubblicando tre singoli che, pur non ottenendo un grande successo commerciale, hanno dimostrato la sua versatilità artistica. Negli anni 2000, la sua presenza in TV si è diradata, ma ha comunque partecipato a programmi come Buona Domenica e, più recentemente, al Grande Fratello Vip, che le ha permesso di riaccendere i riflettori su di lei.

L’amore con Paolo Bonolis e le frecciatine a Sonia Bruganelli

La vita sentimentale di Laura Freddi ha spesso attirato l’attenzione dei media, soprattutto per la sua relazione con Paolo Bonolis. I due si sono conosciuti nei primi anni ’90 e hanno vissuto una storia importante, tanto che Laura ha spesso parlato di lui come di un grande amore. Dopo la rottura, Bonolis ha sposato Sonia Bruganelli, e negli ultimi anni non sono mancate frecciatine tra le due donne. Il rapporto tra Freddi e Bruganelli è diventato argomento di discussione in varie trasmissioni, con Sonia che ha accusato Laura di aver cambiato atteggiamento dopo la sua separazione da Bonolis. La rivalità tra le due è emersa anche in vari talk show e interviste, dove non sono mancati commenti taglienti e allusioni.

La vita privata dopo Paolo Bonolis: con chi sta oggi Laura Freddi

Dopo la fine della relazione con Bonolis, Laura ha avuto altre storie importanti. Nel 2006 ha sposato Claudio Casavecchia, ma il matrimonio si è concluso con un divorzio nel 2008. Oggi, la showgirl ha trovato stabilità accanto a Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. La coppia ha coronato il proprio amore con la nascita della figlia Ginevra, venuta al mondo il 3 gennaio 2018. Oggi Laura Freddi si dedica alla sua famiglia e continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, partecipando a eventi e trasmissioni televisive, senza mai perdere il legame con il suo pubblico affezionato.