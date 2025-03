Il sabato sera di Rai 1 si arricchisce di un nuovo appuntamento tutto da scoprire: si tratta di Ne vedremo delle belle, programma condotto da Carlo Conti. Tra le protagoniste di questa trasmissione, che mescola intrattenimento e talento con un pizzico di nostalgia, c’è anche un volto amatissimo della televisione italiana: Veronica Maya. Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, la conduttrice torna sotto i riflettori proprio grazie a questo show, partecipando come concorrente insieme ad altri personaggi noti. Ma cosa fa oggi Veronica Maya? Scopriamolo ripercorrendo la sua carriera, gli episodi più noti e le sue attuali attività, che spaziano dal mondo della tv a quello del food di alta qualità.

Gli esordi in tv di Veronica Maya: come ha iniziato

Nata a Parigi ma cresciuta a Piano di Sorrento, Veronica Maya ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla sua formazione teatrale. Laureata in recitazione presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, si è distinta fin da subito per il suo talento comunicativo e per la presenza scenica. Il debutto in televisione risale al 2004, quando conduce su Rai 1 il programma In famiglia, che la fa conoscere al grande pubblico. Da lì in avanti la sua carriera ha conosciuto una crescita costante, portandola al timone di trasmissioni molto seguite come Uno Mattina Estate, Linea Verde e Verdetto Finale, dove si è affermata come uno dei volti femminili più solidi del daytime Rai.

L’incidente a “Tale & Quale” per colpa del vestito

Uno degli episodi più virali della carriera televisiva di Veronica Maya è legato alla sua partecipazione al talent show condotto da Carlo Conti, Tale e Quale, nel 2014. Durante un’esibizione nei panni di Madonna, un problema con il costume ha causato un piccolo incidente in diretta nazionale: il vestito è scivolato e la conduttrice è rimasta a seno scoperto. L’episodio, immediatamente rimbalzato sui social e ripreso da tutti i media, non ha però scalfito la sua reputazione. Al contrario, Veronica ha gestito la situazione con grande ironia e professionalità, guadagnandosi ancora più simpatia da parte del pubblico.

Il negozio a Sorrento “Maya Selection”: cosa vende

Oggi, oltre alla partecipazione a Ne vedremo delle belle (dove vedremo tra le altre Valeria Marini e Pamela Prati), Veronica Maya è anche imprenditrice nel settore enogastronomico. Insieme al marito Marco Moraci ha lanciato a Sorrento un’elegante boutique del gusto chiamata Maya Selection. Il negozio, definito un “food luxury store”, è dedicato ai prodotti d’eccellenza della Penisola Sorrentina e del Made in Italy. Qui si trovano conserve artigianali, liquori, dolci tipici, pasta di alta qualità, ma anche cosmetici naturali e proposte gourmet selezionate personalmente da Veronica. L’idea alla base è unire gusto, benessere e territorio, offrendo prodotti che raccontano la tradizione locale con un tocco di eleganza. Maya Selection non è solo un punto vendita, ma anche uno spazio esperienziale per scoprire il meglio della cultura campana attraverso sapori autentici.

Tutti gli amori di Veronica Maya

Dopo una prima unione con Aldo Bergamaschi finita nel 2010, oggi è felicemente sposata con Marco Moraci, noto chirurgo estetico. La coppia ha tre figli e condivide non solo la vita familiare, ma anche l’attività imprenditoriale. In più occasioni, Veronica ha raccontato di aver trovato in Marco l’equilibrio perfetto tra affetto, complicità e sostegno. Il loro matrimonio, celebrato con rito civile nel 2021, è stato il coronamento di una lunga storia d’amore vissuta lontano dai clamori del gossip. Oggi la conduttrice si divide tra la televisione, la famiglia e il suo amato negozio a Sorrento, portando avanti con passione tutte le sue sfaccettature personali e professionali.