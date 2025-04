Carla Gozzi è l’elegantissima storica conduttrice della trasmissione televisiva “Ma come ti vesti?”. Sa manager nel lusso, è diventata famosa entrando nelle case degli italiani in veste di presentatrice. Oltre alla carriera sul piccolo schermo, è anche una stilista, blogger e scrittrice. Cosa c’è sa sapere sull’icona dello stile in Tv.

Vita e carriera di Carla Gozzi

Carla Gozzi è nata a Modena il 21 ottobre 1962 ma ha vissuto anche a Milano e New York. Ha iniziato a lavorare nella moda come assistente di stilisti, tra i quali Jean-Charles de Castelbajac, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Calvin Klein, Mila Schön ed Ermanno Scervino. Ha inoltre partecipato come opinionista a sfilate di moda e svolge attività di style coach.

Carla Gozzi ha raccontato di aver fatto la carriera “classica” degli anni Ottanta, partendo dalla gavetta. “Disegnavo molto bene – ha detto in un’intervista – e sono entrata in azienda come fashion designer junior. Poi, dopo anni di duro lavoro e tanta dedizione e determinazione, sono diventata responsabile di collezione, brand manager e così via”.

A New York Carla Gozzi si è formata come Consulente d’immagine così da poter unire le sue competenze aziendali e strategiche alla passione per la valorizzazione delle donne.

Nel 2010 ha iniziato una nuova avventura con la fondazione della sua Accademia di Stile “Carla’s Academy”, dove svolge corsi di formazione per professionisti del Beauty e neofiti che vogliono approcciarsi al mondo della consulenza d’immagine.

Riguardo alla vita privata, la manager del lusso è sposata dal 1991 con Richard Bryan Datre, chiropratico di origini statunitensi. La coppia vive a Castelnovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia.

Da “Ma come ti vesti?” a oggi

Al pubblico Carla Gozzi è diventata nota quando ha iniziato a condurre il programma televisivo “Ma come ti vesti?”, affiancata dallo stilosissimo Enzo Miccio. I due sono stati al timone della trasmissione dal 2009 al 2018. Nel 2011, sempre in coppia con Miccio, la manager ha presentato “Shopping Night”.

Negli anni successivi Gozzi ha inoltre condotto altri quattro programmi tra cui “Guardaroba perfetto” e la versione per bambine “Guardaroba perfetto: kids and teen”.

Nel 2014 ha riproposto il format “Dire, fare, baciare – Italia” e il programma “Un giorno per me”, mentre dal 2015 al 2016 è andata in onda con la trasmissione “Mamma sei too much”.

Ha fatto parte anche del palinsesto Rai con lo spin-off “Quelle brave ragazze…” durante la trasmissione “Unomattina estate”. Nel 2019 è tornata su Real Time con il programma “Cambia con me” e, nello stesso anno, è approdata nella trasmissione “Detto Fatto”, condotta da Bianca Guaccero, nella quale è rimasta fino alla chiusura del format nel 2022.

Tra le ultime imprese televisive di Carla ci sono i programmi Mediaset “Un armadio per due” e “Un’altra me”. Ma alla carriera televisiva, la manager ha sempre affiancato anche l’attività di stilista, scrittrice e consulente d’immagine.

Gozzi ha pubblicato vari libri basati sulle trasmissioni da lei condotte e ha portato nei teatri delle principali città italiane il “Carla Gozzi Show”, spettacolo interattivo su moda, fashion e look. Dal 2015 è inoltre ambasciatrice e consulente per il marchio “Ambrosia” di Muraro Lorenzo, con la linea di gioielli personalizzata Carla’s Choices.