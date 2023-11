Dormire, alcune volte, è uno dei momenti più attesi della giornata e non c’è nulla di meglio che sdraiarsi sul proprio letto candido, ordinato, pulito e profumato. Spesso però succede che le lenzuola e le federe dei cuscini inizino a mostrare i segni del tempo e a ingiallirsi. Seppur pulite, il riposo sarà comunque meno rilassante se il corredo della propria alcova ha un aspetto eccessivamente datato. La soluzione quale potrebbe essere? Ovviamente, la prima cosa che viene in mente è quella di ricomprare nuove federe, ma in realtà ci sono dei trucchi per togliere le macchie gialle dai cuscini e restituirgli l’aspetto originale.

Cosa sono le macchie gialle sul cuscino e perché si formano

Le macchie gialle sul cuscino sono essenzialmente causate dal sudore. Durante la notte la traspirazione è costante, anche in inverno o quando le temperature non sono troppo alte e ovviamente in maniera maggiore nelle caldissime nottate estive. Questo fenomeno fa depositare sulle fibre che rivestono la parte esterna del cuscino, i sali minerali emessi dal nostro corpo formano gli aloni dal colore giallo intenso.

Come si tolgono le macchie gialle di sudore dalle federe

Ci sono trucchi per assorbire gli odori del cuscino e ovviamente esistono modi anche per togliere le macchie gialle di sudore dalle federe. Se i cuscini sono lavabili in lavatrice, basta metterli nel cestello, preferibilmente uno per ogni ciclo di lavaggio, aggiungere del bicarbonato di sodio e il consueto detersivo. Impostare il programma in base alle istruzioni dell’etichetta senza eccedere con la temperatura perché l’acqua calda tende a fissare i pigmenti delle macchie.

Se il cuscino non è lavabile in lavatrice si dovrà pulire a mano mettendolo in ammollo nella vasca da bagno o in una capiente bacinella. Nell’acqua di lavaggio vanno sciolti 150 gr di acido citrico per ogni litro e lasciare in ammollo il tessuto da lavare per alcune ore prima di risciacquare.

C’è infine una soluzione a secco che permette di eliminare le macchie gialle di sudore. Basta mettere del bicarbonato di sodio in una ciotola e aggiungere alcune gocce di tea tree oil fino a raggiungere una consistenza pastosa da spalmare sugli aloni. Poi strofinare leggermente con una spazzola per tessuti e lasciare asciugare per alcune ore. Infine rimuovere i residui di polvere ormai asciutta con una spazzola.

Tutti i trucchi per evitare l’ingiallimento dei cuscini

Avere un letto pulito e profumato è una delle prime mosse per dormire meglio. Come si può cercare di mantenere linde e bianche le lenzuola il più a lungo possibile? Purtroppo non si può impedire alla testa di sudare e quindi è difficile prevenire la formazione delle macchie gialle sul cuscino. Una soluzione potrebbe però essere quella di usare una sottofedera, da inserire tra il cuscino e la federa del lenzuolo e cambiarla il più spesso possibile. Lo strato in più proteggerà quello del cuscino evitando che si macchi.

Altri consigli sono: conservare i cuscini e le federe riposti in un luogo asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole e utilizzare sacchetti o buste di cotone per proteggerli dalla polvere e dagli acari. Con questi suggerimenti, sarà possibile mantenere i propri cuscini e federe puliti e freschi nel tempo, senza doverli sostituire dopo pochi mesi.