Il frigorifero è uno degli elettrodomestici che non può mancare in cucina. Permette di conservare i prodotti freschi, di mettere da parte gli avanzi per farli mantenere qualche giorno in più ed è praticamente il luogo in cui riponiamo la maggior parte degli alimenti che usiamo quasi quotidianamente come i formaggi, il latte, la frutta e la verdura, i salumi e tutto ciò che è altamente deperibile a temperatura ambiente ma che invece si preserva a temperature più basse. L’inconveniente è che, alle volte, nel frigo si forma del ghiaccio che influenza negativamente il suo corretto funzionamento. Ci sono dei trucchi per evitare questo spiacevole problema.

Come non far formare il ghiaccio nel frigorifero

Quando si forma il ghiaccio, gli alimenti possono congelarsi e non conservarsi nel modo giusto, oltretutto bisognerà provvedere a sbrinare il frigorifero. La presenza di ghiaccio nel frigo dipende, nella maggior parte dei casi, da fattori come la temperatura esterna elevata, l’errato utilizzo dell’elettrodomestico e la sua scarsa manutenzione. Per evitare questo inconveniente ci sono dei dettagli da tenere in considerazione:

Provvedere a un frequente ricambio d’aria nella stanza in cui è il frigorifero e allontanare fonti di calore dall’elettrodomestico

Non riporre nel frigorifero cibi ancora caldi ma aspettare che si raffreddino per evitare che l’umidità formi della condensa

Non aprire troppo spesso lo sportello perché questo porta a un aumento dei consumi e a un deterioramento del frigo

Attenzione alla temperatura che deve essere tra i 4 °C e i 5 °C, se regolata in maniera errata si può formare del ghiaccio

Assicurarsi che le guarnizioni non siano rovinate, il frigo deve essere completamente isolato dall’esterno

Controllare il canale di scarico, se sporco potrebbe non funzionare correttamente e portare all’accumulo di acqua che finisce per trasformarsi in ghiaccio

Sigillare ermeticamente gli alimenti per evitare che sprigionino umidità.

Perché si forma il ghiaccio sulle pareti del frigo

Sia nel frigo che nel congelatore si crea ghiaccio, in quest’ultimo caso può essere utile il trucco della pentola, per quanto riguarda il frigorifero basta solo avere alcune accortezze. È importante capire perché nell’elettrodomestico si forma questo fastidioso inconveniente. Come già accennato, le cause possono essere legate alle temperature elevate dell’estate, ma anche ad alcuni errori nella conservazione degli alimenti. Per esempio, quando nella stanza in cui si trova il frigo fa molto caldo, il compressore è sottoposto a uno sforzo maggiore ed ecco che si forma il ghiaccio. Anche riporre spesso in frigo alimenti ancora tiepidi oppure aprire spesso la porta sono due azioni che fanno immagazzinare aria calda nell’elettrodomestico che poi si trasforma in ghiaccio. Ovviamente la scarsa manutenzione comporta un malfunzionamento del frigo con il rischio che l’isolamento non sia efficace e l’ingresso di umidità. Da controllare periodicamente sono il termostato, le guarnizioni e il canale di scarico.

Della manutenzione fa parte anche lo sbrinamento periodico del frigo che si può effettuare di tanto in tanto: dopo aver svuotato l’elettrodomestico e staccato la spina si puliscono bene i ripiani e le pareti con un panno umido e un prodotto apposito per rimuovere il ghiaccio.