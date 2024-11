L'incredibile gesto del padre della sposa: sconcerto al matrimonio

Arrivano dall’Inghilterra, per la precisione da Holmfirth, nello Yorkshire, le immagini di un matrimonio che ha vissuto un momento molto particolare che ha lasciato gli ospiti – almeno per qualche momento – sconcertati. Ecco cosa è successo.

Io vado da solo

Al momento di accompagnare la figlia Amy all’altare, come da tradizione, il 60enne Neil Crossley ha deciso di avviarsi da solo verso il promesso sposo Harry Totti mentre gli ospiti guardavano allibiti la scena.

Fortunatamente, Neil è stato raggiunto in tempo da uno dei membri dello staff che avevano organizzato la cerimonia e ‘riportato al suo posto’, ovvero in fondo al corridoio, dove poco dopo è giunta anche la figlia Amy.

Sistemata la situazione, i due hanno poi ‘regolarmente’ camminato insieme verso l’altare dove sono stati pronunciati i fatidici ‘sì’.

Tutto è bene quel che finisce bene

“Dopo l’iniziale momento di confusione, ci siamo fatti tutti una risata. E pensare che volevo fare lo spiritoso dicendo al mi discorso che ero finito al matrimonio sbagliato…” ha raccontato Neil.

Dal canto suo, la figlia Amy ha vissuto la scena quasi come un momento per scaricare la tensione: “Si è trattato di u fraintendimento tra lo staff e mi padre: lui pensava che gli avessero detto di avvicinarsi all’altare ma in realtà gli stavano chiedendo di aspettarmi – ha spiego la novella sposa – Fortunatamente tutto è avvenuto al momento giusto: ha fatto ridere tutti e per me è stato provvidenziale perché stavo per scoppiare a piangere per l’emozione e invece ho sorriso e ho recuperato la calma. E’ stato un momento speciale che nessuno dimenticher’.

Alla fine, insomma, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene…