Donald Trump è riuscito a tornare alla Casa Bianca per la seconda volta. Il Tycoon, oltre a essere uno degli uomini più ricchi d’America, è stato negli anni un grande investitore immobiliare che è riuscito a creare un impero con più di 100 compagnie. La prima scommessa vinta dell’imprenditore è stata puntare su Manhattan con l’acquisto del Commodore Hotel trasformato nel Grand Hyatt Hotel,, un progetto che gli valse 40 anni di detrazioni fiscali per aver salvato un edificio che stava per essere demolito. Ma sono tante le curiosità sul leader americano, una lo lega anche all’Italia.

Le cravatte italiane e la statuina del presepe di Trump

Nella bottega del maestro di arte presepiale Marco Ferrigno nella nota via di San Gregorio Armeno a Napoli è stata realizzata una statuina di Donald Trump con il suo tipico completo composto da pantaloni e giacca scuri, camicia bianca e cravatta rossa. Ce n’è anche una dedicata alla sfidante democratica Kamala Harris ma, a quanto pare, il Tycoon va a ruba.

“La statuina di Donald Trump è imbattibile attualmente, non c’è gara con quella di Kamala Harris”, ha detto Ferrigno aggiungendo che “la linea di statuine di Trump che alza il pugno al cielo dopo l’agguato (è accaduto a luglio a Butler, in Pennsylvania, ndr) è stata un cult. Quella serie è andata esaurita in tempi brevi e continuano a chiedermela”.

L’imprenditore avrebbe poi una passione speciale per un prodotto simbolo del Made in Italy: le cravatte Marinella. Ha persino tentato invano di creare un punto vendita all’interno della Trump Tower.

Quanti figli ha Donald Trump tra matrimoni e divorzi

Riguardo alla vita sentimentale, Trump ha avuto diverse relazioni con donne bellissime. In totale si è sposato tre volte e ha avuto cinque figli. Il primo, con Ivana Trump (scomparsa nel 2022), dal quale sono nati Donald Jr, Ivanka e Eric. L’unione si concluse nel 1990, dopo poco più di 13 anni. Nella causa di divorzio, Ivana sostenne di essere stata vittima negli anni di trattamenti crudeli da parte del marito, tra cui uno “stupro”.

Il tycoon ha poi sposato Marla Maples da cui ha avuto Tiffany, ma anche questo legame s è concluso. L’ultima moglie è la bellissima ex modella Melania, dalla quale ha avuto Barron. La figlia prediletta resta però Ivanka, che è stata anche una delle sue più strette consigliere durante gli anni alla Casa Bianca.

Trump è stato coinvolto in alcuni scandali a causa delle sue presunte “scappatelle” come per esempio con la pornostar Stormy Daniel che avrebbe pagato durante la campagna elettorale del 2016 per non farle rivelare dei loro incontri.

Cosa significa Maga – Make America Great Again

Lo slogan della campagna elettorale trumpiana è Make America Great Again, ovvero Rendiamo l’America grande di nuovo. Quattro parole, riassunte con l’acronimo MAGA, diventate note durante la corsa alla Casa Bianca del 2016 e che continuano a essere il suo motto.

Lo slogan è preso da una frase nota nella politica americana, già usata in passato e in forma simile da altri presidenti statunitensi come Ronald Reagan che nella sua campagna presidenziale del 1980 usò l’analogo Let’s Make America Great Again.

Le stesse parole furono poi ripetute anche da Bill Clinton durante la sua campagna presidenziale del 1992 e ancora in uno spot radiofonico trasmesso durante la campagna elettorale di Hillary Clinton nel 2008.

Trump ha poi chiesto ai suoi avvocati di depositare “Make America Great Again” come marchio registrato e ne ottenne i diritti esclusivi.

Le apparizioni al cinema e in tv del presidente

Donald Trump è stato anche protagonista al cinema e in Tv. Ha condotto il reality “The Apprentice” ed è apparso numerose volte anche sul grande schermo come in “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”, “Piccole canaglie” e “Zoolander”.

Durante il 25esmo episodio della stagione 4 The Donald ha incontrato Will Smith in “Will il principe di Bel-Air”, poi è apparso anche in “Sex and the City”. Altri camei sul piccolo e grande schermo sono stati in “Celebrity”, “Two Weeks Notice”, “La tata”, “Spin City” e “Studio 54”.

Quanti soldi ha Donald Trump: il patrimonio

Secondo Forbes la ricchezza del tycoon è di 5,6 miliardi di dollari, al 4 novembre 2024, ovvero un giorno prima delle elezioni che lo hanno riportato alla Casa Bianca. Per la rivista americana, si tratta di 1,9 miliardi di dollari in più rispetto al 2016 e di 3,1 miliardi di dollari in più rispetto al 2020.

Ma il bene più prezioso di Trump è una partecipazione di 3,5 miliardi di dollari nella società madre quotata in borsa Truth Social, un’imitazione di Twitter di destra. Il valore di questa partecipazione è sceso di recente a 6,3 miliardi di dollari rispetto a quando Trump aveva raggiunto il massimo storico di 8,4 miliardi di dollari.