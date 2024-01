Ricco di fascino e dal significato profondo, Valerio è un nome di radice nobile e antica. Pare derivare dal latino anche se secondo altre fonti arriva dal popolo etrusco. In ogni caso, gravita nell’alveo etimologico e semantico di Valentino.

L’origine va ricercata nel verbo Valere, in accezione di essere vigoroso e sano. È quindi un nome beneaugurale per chi lo porta, evocando in modo elegante forza e determinazione.

Quando è l’onomastico

Valerio può essere festeggiato il 10 gennaio in onore di san Valerio, eremita presso Limoges. Altre date sono: il 29 gennaio, in ricordo di san Valerio vescovo di Ravenna; il 28 aprile, nel giorno di santa Valeria. Invece, il 14 aprile si celebra Valeriano, in memoria di San Valeriano martire.

Un po’ di Storia

Santa Valeria di Milano (Milano, 3 maggio II secolo – Milano, 7 ottobre III secolo) fu la moglie di San Vitale e madre dei Santi Gervasio e Protasio. Il marito, ufficiale dell’esercito, venne ucciso e martirizzato a Ravenna.

Valeria, durante il viaggio di rientro nella città meneghina con la salma dell’uomo, venne catturata da una banda di briganti pagani. Questi cercarono di obbligarla ad adorare il loro dio e a rinnegare quello cristiano. Ma la donna si rifiutò e per queto venne violentemente percossa, trovando la morte. È ricordata dalla Chiesa come martire.

Personalità di chi porta il nome Valerio

Valerio è per sua natura di carattere emotivo. Niente lo ferma: è curioso, iperattivo, decisamente intraprendente. Sempre fiducioso, ha un approccio autoritario e può perfino risultare irritante e antipatico per la sua alterigia. Di base è esigente e perfezionista. Intelligente e brillante, a volte ouò risultare capriccioso.

È anche un seduttore nato, amante del bello, del piacere e delle conquiste, tuttavia, generalmente è instabile in amore. Valerio è impulsivo, orgoglioso, creativo ed ha una continua fame di sapere. Grande compagnone, averlo come amico è una fortuna: mostra vivo interesse verso i problemi degli altri e si prodiga in prima persona nel tentativo di risolverli.

Onesto e affidabile, Valerio è noto anche per la sua capacità di ispirare e motivare il gruppo, di cui è spontaneamente leader. Una natura vincente, in ogni sfaccettatura.

Che professione farà Valerio?

Chi porta questo nome si distingue per successi in ogni campo lavorativo, specialmente in quelli legati alle nuove tecnologie, alla moda, alla creatività, alla scrittura e all’apprendimento.

Il destino di Valerio è quello di ricoprire un ruolo di potere in azienda oppure di fare grandi numeri nelle libere professioni. In ogni caso il suo futuro nel mondo del lavoro è roseo.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta la personalità di Valerio è il Sagittario, pieno di contraddizioni e con una mente attiva. Il colore collegato al nome è il blu, simboleggiante equilibrio interiore e ambizione. La pietra preziosa è lo zaffiro, legata all’acutezza mentale.

Il numero associato è il 2, che rimanda a due elementi diversi e contrastanti che riescono comunque a trovare unione perfetta. La pianta attribuita a Valerio? Il giglio, simbolo di nobiltà d’animo e fierezza.