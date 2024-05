L’origine di questo nome viene fatta risalire al sanscrito “manyari” o al persiano “marvārid”, traslato poi nel termine maschile greco antico “margarites” e, infine, nel latino “margarita“.

Il suo significato nativo è “perla“, ma già a partire dal tardo Medioevo il nome è stato comunemente usato per identificare pratoline ed altri fiori simili, consuetudine rimasta poi inalterata fino ai giorni nostri.

In tempi antichi, veniva imposto soprattutto a neonate particolarmente graziose.

La sua diffusione si deve soprattutto al culto di Santa Margherita d’Antiochia e anche nel primo ventennio degli anni 2000 ha resistito tra le prime 50 posizioni della classifica dei nomi più apprezzati in Italia.

Mentre la sua forma abbreviata Rita appare un po’ in affanno, l’altro diminutivo Greta ha incontrato recentemente grande favore tra i neogenitori nel nostro Paese.

Quando è l’onomastico

Ci sono innumerevoli Sante e Beate che hanno portato questo nome, ma la data comunemente scelta per festeggiare l’onomastico è quella del 22 febbraio, in onore di Santa Margherita di Cortona, morta nel 1297 dopo una vita dedicata agli ammalati ed ai poveri.

Insieme alla “Poverelle“, gruppo di volontarie da lei fondato, promosse l’assistenza gratuita a domicilio e viene considerata protettrice delle partorienti.

Personalità di Margherita

Margherita è dotata di grande senso pratico ed acuta intelligenza. Disponibile al confronto, difende i suoi ideali con passione, ma è sufficientemente diplomatica per lasciare agli altri lo spazio necessario ad esporre le loro opinioni.

Chi porta questo nome tende a far prevalere il proprio lato più razionale a discapito delle emozioni, che tiene gelosamente al riparo da chi le sta intorno.

Crede fermamente nei valori della famiglia, dell’amicizia e della pacifica convivenza ed è un’ottima compagnia per conversazioni di spessore. Adora viaggiare e restare a contatto con la natura ed affronta con coraggio e determinazione ogni sfida.

Non teme di prendere decisioni grazie ad una mente analitica che la porta a soppesare attentamente ogni dettaglio.

Il suo lato oscuro è rappresentato da un pragmatismo a volte troppo accentuato e da una complessità di carattere che la rendono quasi indecifrabile. Non digerisce per niente leggerezza e superficialità.

Che lavoro farà Margherita

Amante del gioco di squadra, esprimerà al meglio le proprie capacità lavorando in team. Otterrà maggiori soddisfazioni in professioni di ambito sociale, finanziario o legale. ambirà a crescere professionalmente per arrivare ai vertici, ma senza prevaricare slealmente i suoi colleghi.

Cosa dicono le stelle

Il segno zodiacale che meglio rappresenta le qualità di Margherita è lo Scorpione, i cui nativi sono riservati, idealisti e leali. Il colore portafortuna è il verde, sinonimo di spiritualità e speranza.

La pietra talismano è lo smeraldo, simbolo di saggezza, mentre il metallo è il mercurio. Il numero fortunato è il 9, portatore di fiducia ed evoluzione. L’animale totem è la colomba.