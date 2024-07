Le Olimpiadi sono un evento atteso sia da chi ama lo sport che dai meno interessati a questo settore. Il motivo è semplice, si tengono ogni quattro anni e regalano uno spettacolo emozionante grazie agli atleti che si sfidano nelle varie discipline. Sono inoltre il simbolo dei valori dello sport: la sana competizione, il rispetto dell’avversario, la collaborazione tra le squadre e l’unione dei popoli di tutto il mondo. Sì perché a sfidarsi sono i migliori talenti di ogni Paese, tutti riuniti insieme in un unico evento. In quel contesto non ci sono guerre, diversità e rivalità, i partecipanti selezionati hanno l’unico obiettivo di cercare di portare a casa la medaglia più importante mentre si allenano e vivono tutti in un unico luogo. Ma come vengono selezionati gli atleti per i giochi olimpici?

A che età si può andare alle Olimpiadi

L’ultimo appuntamento dei giochi olimpici sono le Olimpiadi di Parigi 2024 che hanno portato alcune novità con l’introduzione di nuove discipline, ma a che età si può essere selezionati per la competizione? Le limitazioni d’età sono stabilite per ogni disciplina dalle singole Federazioni Internazionali.

Per esempio chi gareggia nel pugilato dev’essere di età compresa tra i 18 e i 39 anni. Nella ginnastica le atlete devono come minimo compiere 16 anni nell’anno in cui si disputano i Giochi, mentre non vi è un limite massimo di età. Il torneo di calcio maschile è una competizione a livello under 23, ma ogni squadra ha la possibilità di convocare tre fuoriquota. Numerose discipline invece non hanno un limite minimo d’età: la più giovane atleta a Tokyo è stata la 12enne siriana Hend Zaza, impegnata nel tennistavolo femminile.

Quali gare bisogna vincere per partecipare

Per qualificarsi alle Olimpiadi esistono diversi modi e, anche in questo caso, dipende dalle discipline e dalle Federazioni Internazionali corrispondenti. Per alcune di esse, come il tiro e il taekwondo, i Comitati Olimpici Nazionali (in Italia il CONI) hanno a disposizione un numero di posti per gli atleti, che vengono distribuiti sulla base delle prestazioni degli stessi e di valutazioni interne ai Comitati.

Negli sport di squadra, le nazioni devono guadagnarsi un posto ai Giochi tramite prestazioni di particolare rilevanza ai Campionati del Mondo, nelle competizioni continentali o nelle qualificazioni mondiali o continentali. Ai tornei a squadre dei Giochi Olimpici partecipano dalle otto alle 12 squadre per disciplina.

Chi seleziona gli atleti per le Olimpiadi

Gli atleti vengono selezionati dai rispettivi Comitati Olimpici Nazionali, che hanno la responsabilità di supportarli e d’iscriverli ai Giochi. Il Comitato Olimpico Internazionali invia lettere d’invito a tutti i Comitati Nazionali un anno prima della Cerimonia d’Apertura e in quel momento i Comitati Nazionali devono comunicare quali atleti parteciperanno ai Giochi. Essi devono poi essere approvati, o meno, dal Comitato Olimpico Internazionale. Gli atleti devono soddisfare i criteri contenuti nella Carta Olimpica, tra cui quelli relativi al Codice Mondiale Anti-Doping e il Codice del Movimento Olimpico sulla Prevenzione della Manipolazione delle Competizioni.

Quali sono le discipline olimpiche di Parigi 2024

Nell’edizione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono 32 le discipline partecipanti con 10.000 atleti provenienti da oltre 200 nazioni a darsi battaglia in 306 eventi. Tra le novità c’è il debutto della Breakdance. Gli altri sport sono: