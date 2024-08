Negli ultimi decenni, è diventato sempre più comune vedere atleti olimpici italiani appartenere a Forze Armate e Corpi dello Stato come la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Esercito e altri. Questo fenomeno è particolarmente diffuso in Italia, dove i gruppi sportivi militari giocano un ruolo cruciale nella loro formazione. Mentre stiamo seguendo le imprese sportive degli atleti impegnati nelle Olimpiadi di Parigi 2024 (nonché protagonisti di alcune polemiche, tra cui quella del ghiaccio), esploriamo le ragioni dietro questa stretta relazione e il ruolo specifico di questi gruppi.

Cosa sono i gruppi militari sportivi

I gruppi militari sportivi sono unità specializzate all’interno delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato dedicate alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive. Questi gruppi offrono agli atleti l’opportunità di allenarsi e competere ai massimi livelli internazionali, fornendo loro risorse, strutture e supporto finanziario. Le discipline coperte spaziano da sport tradizionali come l’atletica leggera e il nuoto, fino a discipline più specifiche come il tiro con l’arco e lo sci.

I principali gruppi sportivi delle forze dell’ordine in Italia sono:

Fiamme Oro (Polizia di Stato);

(Polizia di Stato); Fiamme Azzurre (Polizia Penitenziaria);

(Polizia Penitenziaria); Fiamme Gialle (Guardia di Finanza);

(Guardia di Finanza); Gruppo Sportivo Carabinieri (Carabinieri);

(Carabinieri); Centro Sportivo Esercito (Esercito Italiano);

(Esercito Italiano); Centro Sportivo Aeronautica Militare (Aeronautica Militare);

(Aeronautica Militare); Centro Sportivo Marina Militare (Marina Militare).

Il connubio tra atleti e forze dell’ordine in Italia ha radici storiche che risalgono agli anni ’60 circa. Gli atleti che fanno parte di questi gruppi godono di diversi vantaggi, tra cui la possibilità di dedicarsi completamente all’attività sportiva senza preoccuparsi delle implicazioni economiche o lavorative. Questo è reso possibile grazie ai contratti stipulati con le Forze Armate, che garantiscono stipendi veri e propri e benefici simili a quelli dei militari e dei membri delle forze dell’ordine. Inoltre, il legame con le Forze Armate conferisce agli atleti un prestigio e un onore aggiuntivi, rappresentando il Paese non solo come sportivi, ma anche come membri delle istituzioni nazionali.

I vantaggi e i percorsi di accesso

Il sistema dei gruppi militari sportivi non solo sostiene gli atleti, ma fornisce anche un beneficio alle stesse Forze Armate e Corpi dello Stato. Gli atleti di successo portano infatti enorme visibilità a questi gruppi, rafforzando l’immagine positiva delle istituzioni. Questo legame è stato fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento di un elevato livello competitivo negli sport italiani.

Per accedere a questi gruppi, gli atleti devono superare selezioni rigorose, che includono sia valutazioni delle prestazioni sportive che esami fisici e attitudinali. In alcuni casi, è necessario aver ottenuto risultati di rilievo a livello nazionale o internazionale, un requisito che garantisce che solo gli atleti di alto livello possano entrare a far parte di queste élite. Inoltre, gli atleti devono rispettare i requisiti standard di accesso alle Forze Armate, come l’età e la cittadinanza italiana, oltre a dimostrare una condotta morale e civile impeccabile.

La presenza di molti atleti delle Olimpiadi nelle forze dell’ordine e nei gruppi militari sportivi italiani è un risultato di una strategia ben definita che favorisce lo sviluppo degli sport e rafforza il legame tra lo sport e le istituzioni nazionali. Questo modello non solo offre un supporto essenziale agli atleti, ma contribuisce anche a promuovere un’immagine positiva dei corpi militari dello Stato, e sottolinea l’importanza dello sport come strumento di rappresentanza nazionale.