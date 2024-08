L’atleta Carlos Yulo vince colonscopie e ramen a vita alle Olimpiadi

Carlos Yulo è l’atleta filippino che si è distinto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ha infatti vinto due medaglie d’oro, una al volteggio e una al corpo libero, diventando l’orgoglio del suo Paese e del mondo intero.

Molti penseranno che, oltre alla gloria, il ginnasta abbia vinto anche prestigiosi premi in denaro. Questo è vero, ma il Comitato olimpico filippino è stato più originale e ha previsto anche riconoscimenti quantomeno inusuali. Si tratta di bonus a vita che potrà utilizzare nelle Filippine: da piatti di ramen a colonscopie.

Chi è Carlos Yulo, l’atleta filippino diventato virale

Classe 2000, Carlos Yulo è un ginnasta dalle grandi doti, che si è distinto non soltanto fra gli atleti delle Olimpiadi. Basti pensare che ha conquistato il titolo di campione del mondo nel corpo libero nel 2019, diventando il primo atleta filippino e del sudest asiatico ad avere vinto una medaglia nella storia di questa competizione.

La sua passione per la ginnastica artistica si manifesta già all’età di sette anni e, nel 2016, si trasferisce in Giappone per inseguire il suo sogno a livello agonistico. Ai Giochi asiatici di Giacarta del 2018 ottiene il quarto posto nel volteggio e il settimo nel concorso individuale e al corpo libero.

Lo stesso anno, ai campionati mondiali di Doha 2018 si distingue con una medaglia di bronzo al corpo libero: si tratta della primo risultato storico per le Filippine in questa gara. Ma a Carlos questo non basta: oltre all’oro ai Mondiali 2019, riesce a ottenere ottimi risultati anche alle qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Quattro anni dopo, eccolo esprimere il meglio di sé ai Giochi di Parigi. Ma quello che davvero stupisce non sono tanto i suoi risultati sportivi, quanto i premi che ha vinto grazie al fatto di essere salito sul gradino più alto del podio.

Gli strani premi che vince alle Olimpiadi

L’oro al corpo libero e al volteggio di Carlos Yulo è un risultato storico. Un primato per il popolo delle Filippine, che ha intenzione di celebrarlo e con festeggiamenti in pompa magna, non appena l’atleta rientrerà in patria.

Tuttavia il dettaglio che salta all’occhio riguarda i premi che lo attendono. Il suo Paese lo ricompenserà con denaro e non solo.

10 milioni di pesos , circa 160 mila euro, arriveranno dal Governo locale.

, circa 160 mila euro, arriveranno dal Governo locale. 6 milioni di pesos , circa 95 mila euro, saranno corrisposti dalla Camera dei rappresentanti.

, circa 95 mila euro, saranno corrisposti dalla Camera dei rappresentanti. Una casa con tre camere da letto lo attende a Taguig City.

con tre camere da letto lo attende a Taguig City. Avrà una scorta di ramen e di Mac and cheese a vita.

e di a vita. Riceverà un iPhone 16 e custodie per smartphone.

e custodie per smartphone. Potrà richiedere una consulenza ingegneristica gratuita.

gratuita. Un’azienda del settore fornirà biscotti a vita.

a vita. Avrà colonscopie gratuite dai 45 anni in poi.

Quest’ultimo è forse il premio più curioso che un medico connazionale ha voluto riconoscere a Carlos Yulo. Si tratta di una manifestazione di gratitudine atipica ma straordinaria da parte del popolo filippino.

il presidente delle Filippine Marcos Jr. ha scritto: “I filippini di tutto il mondo si sono uniti, applaudendo e facendo il tifo per te”.”Non ci ho ancora fatto caso. Stamattina ero assonnato. Non sapevo cosa fare. Ma oggi l’ho fatto e ho visto”, ha risposto Carlos Yulo con grande umiltà.