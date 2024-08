Quattro anni dopo il ritiro alle Olimpiadi di Tokyo, Simone Biles è tornata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per riscattarsi e confermare il suo primato di ginnasta più forte di sempre. Dopo una pausa, che le è servita per ritrovare il proprio equilibrio mentale, è tornata con una capra al collo. Ma di cosa si tratta e perché è tutt’altro rispetto a quello che può sembrare a primo acchito?

Simone Biles riceve il ciondolo di una capra alle Olimpiadi 2024

Simone Biles ha esordito alle Olimpiadi di Parigi del 2024 nel migliore dei modi, conquistando una medaglia d’oro di squadra e un primo posto individuale. Chi ha assistito alla seconda premiazione forse avrà notato un ciondolo a forma di capra al collo della ginnasta.

Si tratta di un gioiello disegnato da Janet Heller Fine Jewelry ed è caratterizzato da ben 546 diamanti. Il riferimento è al soprannome che è stato attribuito a Simone Biles, che viene dall’acronimo GOAT. Il messaggio, che in un primo momento potrebbe sembrare dispregiativo, perché metaforicamente essere capra vuol dire essere ignorante, in realtà è molto bello e diametralmente opposto.

Biles è la prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto più di tre titoli mondiali nel concorso individuale. Lo ha fatto ad Anversa nel 2013, a Nanning nel 2014, a Glasgow nel 2015, a Doha nel 2018, a Stoccarda nel 2019 e – di nuovo, dieci anni dopo – ad Anversa nel 2023.

Insieme al ginnasta giapponese Kohei Uchimura è anche l’unica ad aver vinto sei titoli mondiali all-around. Nella sua categoria, ha conquistato più medaglie nella storia dei Campionati del Mondo, con il record di 30 vittorie, ed è anche colei che ha vinto di più ai Mondiali e alla Olimpiadi con 38 medaglie.

Non a caso, nel 2017 e nel 2021 la rivista Time l’ha inserita nella classifica delle 100 persone più influenti al mondo. Nel 2022 il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, le ha consegnato la medaglia presidenziale della libertà. Così è stata la più giovane a ricevere la più alta onorificenza civile americana.

Cosa significa GOAT nello sport e alle Olimpiadi di Parigi 2024

A spiegare il motivo del ciondolo a capra portato alle Olimpiadi di Parigi 2024, in cui si è parlato anche di Imane Khelif, è la stessa Simone Biles in conferenza stampa: “La mia collana GOAT è solo una specie di celebrazione. In fin dei conti è pazzesco che io sia considerata la più grande di tutti gli atleti, perché penso ancora di essere Simone Biles da Spring, Texas, che ama semplicemente saltare”.

Il simbolo della capra non è una novità: si è già visto in passato, ma spesso è stato nascosto fra i body di gara e non è saltato all’occhio come in questa occasione di riscatto e di rivincita. Un dettaglio che acquisisce ancora più valore, se si pensa al grande lavoro – sia sul piano fisico che su quello psicologico – fatto dalla più grande ginnasta di tutti i tempi.

GOAT è un acronimo e non vuol dire capra. Affibbiato ad atleti del calibro di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, è motivo di orgoglio e onore. Non solo nello sport, ma anche nella musica hip hop. GOAT significa “Greatest Of All Time”, tradotto: il o la più grande di tutti i tempi.

Muhammad Ali.

Roger Federer.

Usain Bolt.

Michael Jordan.

Drake.

Eminem.

DaBaby.

Travis Scott.

Stormzy.

Se ci si sofferma sui grandi nomi di questa lista, sia in campo sportivo che musicale, è chiaro quanto sia prestigioso questo riconoscimento, che Simone Biles ha voluto celebrare con un ciondolo a forma di capra. È un caso di enantiosemia: la sua spiegazione è l’opposto di quella del suo termine originario.

Il suo significato, però, nel tempo è cambiato leggermente a seconda del contesto. Se non si vuole considerare l’acronimo, ma il significato di goat in inglese, può voler dire anche “capro espiatorio” e si riferisce a chi non eccelle e porta la propria squadra a perdere.