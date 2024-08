Ha generato polemica la notizia della gara di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif. Quest’ultima era infatti stata esclusa dai Mondiali perché il suo Dna ha un cromosoma maschile. Imane non è una persona transgender ma intersex, ovvero è una donna che soffre di iperandrogenismo femminile. Riguardo alla polemica il Coni ha chiesto al Cio che “i diritti di tutti gli atleti siano conformi alla Carta olimpica e ai regolamenti sanitari“, e dunque anche alle regole sulla complicata questione del genere.

Intanto la boxe italiana è preoccupata per l’incontro tra Carini e il pugno di pietra di Kheli, che la pugile messicana Brianda Tamara definì “peggio di quelli di tanti sparring partner uomini”. Ma chi è Imane e qual è la differenza tra persone transgender e intersex?

Chi è la pugile Imane Khelif: vita e carriera

Imane Khelif è nata il 2 maggio del 1999 a Tiaret in Algeria e fin da piccola ha iniziato a gareggiare nel pugilato con le atlete di sesso femminile. Nel 2018, ha partecipato per la prima volta a un Campionato del Mondo, nel quale si è classificata al 17esimo posto. Da quel momento, è stabilmente nel gruppo della sua Nazionale. Ha partecipato anche ai giochi di Tokyo tre anni fa, sconfitta dall’irlandese Kellie Harrington nei quarti di finale.

Nel marzo del 2023 Imane è stata squalificata dal Campionato del Mondo femminile Iba a poche ore dalla finale contro la cinese Yang Liu per aver fallito un test di idoneità di genere. A seguito della squalifica, il Cio aveva affermato che Imane Khelif era stata estromessa dalla finale a causa di elevati livelli di testosterone.

A Parigi 2024 è stato vietato all’International Boxing Association, responsabile del Campionato mondiale 2023), di organizzare le competizioni di pugilato alle Olimpiadi 2024 a Parigi e il Cio si è assunto la responsabilità del torneo olimpico. Il Comitato Olimpico Internazionale ha certificato che Imane Khelif “rispetta l’idoneità e le regole di ammissione alla competizione, nonché tutte le norme mediche applicabili”.

Che differenza c’è tra intersex e transgender

Il caso nasce dal fatto che la pugile Imane Khelif soffre di iperandrogenismo femminile. Ovvero nel suo corpo si determina una eccessiva produzione di ormoni maschili, tra cui il testosterone. Si tratta di una persona intersex, ovvero una donna ma con una produzione ormonale alterata, e non di una transgender.

Le persone transgender alla nascita hanno assegnato un genere e poi, nel corso della vita, fanno un percorso di affermazione verso l’altro genere. Se Imane fosse stata transgender, alla nascita nei documenti sarebbe stata registrata come uomo, ma lei non lo è mai stata. I documenti sportivi e i passaporti depositati al Cio certificano tutti che è una donna.

Le regole Cio prevedono che la soglia di testosterone in circolo sia inferiore alle 10 nmol/L nei 12 mesi precedenti al torneo e per la durata delle competizioni. Le analisi sul livello del testosterone di Imane sarebbero sotto questa soglia perciò il Comitato ha stabilito che “rispetta tutte le regole di ammissibilità previste da questi Giochi” e quindi può essere ammessa come atleta delle Olimpiadi. Tra le altre discussioni sulle Olimpiadi di Parigi 2024 sono iniziate polemiche anche sulla terapia degli atleti a base di ghiaccio.