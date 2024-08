Stanno diventando un caso che oltrepassa lo sport gli incontri di pugilato femminile delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Al centro della polemica due atlete: l’algerina Imane Khelif, che si è assicurata la medaglia dopo il ritiro di Angela Carini e la vittoria ai punti contro l’ungherese Hamori, e la taiwanese Lin Yu Ting, anche lei medaglia certa avendo battuto ai punti la bulgara Svetlana Kamenova Staneva. Proprio quest’ultima, al termine del match, si è girata verso il pubblico e ha composto una X con le dita. Cosa significa il gesto?

XX come i cromosomi femminili: il gesto di Svetlana Staneva

Gli atleti delle Olimpiadi stanno generando numerose polemiche, sia per denunce fatte da loro, come quella della piscina lenta, sia per cose esterne come il loro aspetto, le caratteristiche e l’opportunità o meno di essere ammessi ai Giochi. Nel caso del pugilato femminile, l’ultimo atto al centro dei media riguarda il match tra le pugili taiwanese e bulgara. Cosa è successo?

Sconfitta da Lin Yu Ting, Staneva ha inizialmente stretto la mano della collega, poi le ha voltato le spalle. A distanza di qualche ora, sono usciti foto e video del gesto fatto dalla pugile bulgara prima di lasciare il ring. L’atleta ha incrociato gli indici davanti a sé, a comporre una X, che ha poi ripetuto più volte. Un simbolo che sembra alludere ai cromosomi tipicamente femminili. Il gesto sembrerebbe essere strettamente correlato alla polemica su quanto sia giusto far combattere Imane e Yu con altre donne dal momento che le due soffrirebbero di una condizione che le farebbe produrre più ormoni maschili, di conseguenza avrebbero muscoli più forti.

I casi di Imane Khelif e Yu Lin Ting: differenze tra trans e intersex

Alcuni hanno accusato Imane Khelif e Yu Lin Ting di essere transessuali, ma l’accusa è totalmente falsa. Le due atlete sono donne che soffrirebbero di iperandrogenismo, una condizione che provoca una produzione anomala di androgeni (ormoni maschili), compreso il testosterone, nel corpo femminile. Ciò potrebbe suggerire che si tratti di due casi di persone intersessuale o intersex, ma è solo un’ipotesi.

Il termine “intersex“, come riporta l’Istituto Superiore di Sanità, si riferisce a una serie di variazioni (di tipo biologico) che possono essere nei cromosomi sessuali, nei genitali, negli ormoni o nell’apparato riproduttivo. Gli individui intersex hanno uno o più caratteri sessuali (cromosomi, ormoni ecc.) che non rispondono perfettamente alle categorie di “maschio” o “femmina”. Nel caso di Khelif, la presenza di cromosomi Y (cromosomi sessuali maschili) potrebbe farla rientrare nella categoria intersex, ma non ci sono esami che attestino questa condizione dell’atleta.

Al Campionato Mondiale 2023 sia Imane che Yu Lin sono state squalificate dall’Iba perché non hanno soddisfatto i requisiti d’idoneità di genere per l’accesso alla competizione. C’è da sottolineare che il Presidente dell’International Boxing Association (IBA) è oligarca russo Umar Kremlev, amico di Putin. Il Cio invece le ha ammesse ai Giochi Olimpici perché i loro livelli di testosterone rientrerebbero comunque nei limiti per l’ammissione alla competizione femminile.

Inoltre, a seguito della squalifica di Imane Khelif, nel mese di giugno 2023, l’IBA è stata disconosciuta come federazione internazionale dal Comitato Olimpico. Il motivo non è strettamente legato a quanto accaduto alle due atlete, ma a diverse mancanze da parte dell’IBA legate alla governance della stessa e a presunti problemi di corruzione. Con il disconoscimento, l’organizzazione delle Olimpiadi del 2024 è stata affidata a un’entità creata appositamente con il nome di Paris Boxing Unit (PBU), che considera i criteri di ammissibilità alle competizioni di Parigi sulla base dei regolamenti precedenti alla sospensione del 2019 dell’IBA.