Le Olimpiadi sono l’evento sportivo più seguito a livello mondiale e Parigi 2024 non fa certo eccezione. Come ogni manifestazione che porta con sé un forte interesse mediatico, alcuni particolari diventano memorabili, passando automaticamente alla storia.

Non solo imprese sportive, dunque, ma anche meme e stranezze di ogni genere che vedono come protagonisti gli atleti delle Olimpiadi. Proviamo a ripercorrerli insieme e a scoprire cosa renderà realmente indimenticabili i Giochi, insieme alle imprese degli sportivi protagonisti.

I momenti memorabili delle Olimpiadi 2024: cosa è successo

Tra i momenti memorabili delle Olimpiadi parigine ricorderemo l’impresa del tiratore turco Yusuf Dikeç. La medaglia d’argento conquistata è sicuramente degna di nota, ma è come è giunto a tale risultato a rendere il successo particolarmente chiacchierato: con una mano in tasca e la pistola nell’altra, senza alcuna lente di precisione, né paraocchi, né cuffie. Il 51enne turco ha affrontato i suoi quinti Giochi con una calma apparente che, non a caso, potremmo definire “olimpica”. Dikec è un sottufficiale in pensione e uno dei migliori atleti del proprio Paese, detentore di diversi record del mondo. Probabilmente quell’espressione apparentemente fredda e noncurante è figlia della sicurezza dettata dalla sua abilità.

Un’altra tiratrice ha invece colpito il pubblico per il suo look decisamente più eccentrico. Si tratta della coreana Kim Ye-ji, che ha sfoggiato un abbigliamento degno di nota: total black, cappellino bianco in testa, accessori tecnologici e un portafortuna speciale: un elefantino della figlia di 5 anni, appeso ai pantaloni. L’atleta ha catturato l’attenzione anche di Elon Musk, che ha sottolineato come Ye-Ji pareva pronta per girare un film d’azione.

Un’altra curiosità che riguarda le Olimpiadi 2024 è legata al nuoto, con la piscina lenta della Defense Arena. Questo è quanto hanno dichiarato molti atleti e la spiegazione va ricercata nelle caratteristiche della vasca profonda 2.20 metri, anziché i canonici 3. Questa peculiarità non permetterebbe di avanzare in acqua con la consueta velocità. Le lamentele sono state spazzate via dal nuotatore cinese Pan Zhanle, che ha vinto la finale dei 100 stile libero nuotando in 46”40, stabilendo un nuovo record mondiale.

Sempre a proposito di acqua, anche la Senna è divenuta una indiscussa protagonista, suo malgrado. Le gare di nuoto nel fiume parigino sono state fortemente contestate a causa delle acque non propriamente cristalline (per usare un eufemismo) del fiume. I trend di X con #senna ai primi posti in classifica sono stati una naturale conseguenza dell’inquinamento del corso d’acqua. Il web si è scatenato, tra meme con protagonista il presidente Macron e presenze più o meno improbabili e bizzarre, come quella di Gollum intervistato da un giornalista.

I nomi più strani degli atleti olimpici: da Beppe Grillo ad Armani

Non soltanto eventi curiosi e imprese sportive. Le Olimpiadi francesi sono state anche un ricettacolo di nomi stravaganti o casi di omonimia che hanno destato interesse.

È il caso dell’atleta Beppe Grillo, che nulla ha a che vedere con il fondatore del Movimento 5 Stelle. Si tratta del velocista di Malta con origini siciliane, sicuramente meno noto del comico genovese, almeno ai nostri occhi. Sui social è scoppiata l’ironia, con frasi come “Dalle Cinque Stelle ai Cinque Cerchi”.

Un altro caso di omonimia veramente curioso riguarda Giorgio Armani. Anche in questo caso è facile capire come non vi sia alcun legame col popolare stilista. Il nome completo del nuotatore camerunense classe 2007 è Giorgio Armani Nguichie Kamseu Kamogne. Nonostante la precoce eliminazione, il suo nome è divenuto subito virale: dopotutto chiamandosi Giorgio Armani quale sport poteva praticare se non lo “stile” libero?