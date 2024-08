Parla della “chiusura di un cerchio” il nuotatore Manuel Bortuzzo al suo esordio alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Il sogno olimpico dell’atleta non si è mai spento, neanche in quel maledetto 3 febbraio 2019, quando un proiettile gli provocò una lesione midollare che gli fece perdere l’uso delle gambe. Per lui la partecipazione ai Giochi paralimpici è la rivalsa per non essere andato a Tokyo per le Olimpiadi 2020 (che in realtà si sono tenute l’anno successivo a causa della pandemia di Covid).

Manuel Bortuzzo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024: cosa ha detto

“È una sensazione bella, qui percepisci di aver raggiunto l’apice”. Essere a Parigi “mi dà quella serenità di dire di essere arrivato, ora non c’è nulla da perdere. Mi approccio a questo evento con serenità, perché ho lavorato e sono soddisfatto di come l’ho fatto. Ho tanta voglia di fare, non vedo l’ora di gareggiare. È tutto molto bello e sono molto gasato”, ha dichiarato il giovane atleta all’Ansa.

“La competizione è la stessa, tutto identico. Cambiano i compagni di viaggio, ma solo loro, perché le sensazioni sono uguali. Mi auguro che i Giochi Paralimpici possano essere seguito allo stesso modo delle Olimpiadi, perché meritano. Io sono in una condizione diversa, ma ci sono”, ha spiegato.

“Il sogno è sempre quello di mettersi l’oro al collo, ma dobbiamo anche essere realisti. Me la vedrò contro chi nuota da tanti anni, tutti atleti molto forti sulla carta”, ha aggiunto Manuel Bortuzzo. “Andrò per giocarmi tutto senza guardare al risultato, perché una volta che hai dato tutto, quello che arriva arriva. Voglio toccare la vasca e poter dire di aver fatto bene. Sarei disposto anche ad arrivare ultimo ma con un tempo incredibile per me stesso”, ha concluso.

Chi è Manuel Bortuzzo: biografia e carriera del nuotatore

Manuel Bortuzzo era una promessa giovanile del nuoto. Nel 2015 aveva strappato a Gregorio Paltrinieri il record italiano della categoria ragazzo dei 3.000 metri. Era stato inserito nel progetto Road to Tokyo 2020 e avrebbe dovuto allenarsi con i più grandi a Roma. Proprio il trasferimento nella Capitale, però, ha rappresentato un punto di svolta della sua carriera atletica e della sua vita.

A causa di uno scambio di persona, il 3 febbraio 2019 fu raggiunto alle vertebre da un proiettile, che lo colpì a 12 millimetri dall’aorta addominale. La lesione midollare non ha consentito il recupero della mobilità delle gambe, ma Manuel non si è mai arreso: dopo un difficile periodo di recupero, è tornato a nuotare, imparando a farlo di nuovo e sognando una medaglia ai Giochi.

Tra i suoi più grandi fan c’è l’ex schermidore Aldo Montano, conosciuto durante l’avventura al Grande Fratello Vip, che, come ha rivelato Manuel Bortuzzo, è diventato un prezioso consigliere. L’8 maggio 2022 è andato in onda su Rai Uno il film “Rinascere”, coprodotto da Rai Fiction e Moviheart, ispirato al libro autobiografo del nuotatore paralimpico, interpretato da Giancarlo Commare.

Quando e come vedere Manuel Bortuzzo alle Paralimpiadi di Parigi

I Giochi Paralimpici di Parigi iniziano il 28 agosto e terminano l’8 settembre 2024. Sarà possibile veder gareggiare Manuel Bortuzzo in due occasioni:

lunedì 2 settembre alle 10:59 – 100 metri rana SB4 uomini batterie;

lunedì 2 settembre alle 18:14 – 100 metri rana SB4 uomini ev. finale.

Come per le Olimpiadi, anche la Paralimpiadi sono trasmesse dalla Rai. Rai Due si dedicherà alle gare degli atleti italiani, mentre Rai Sport fornirà un supporto continuano in chiaro per i principali eventi. Sarà possibile seguire le gare in streaming su Rai Play e sul canale YouTube ufficiale del Comitato Paralimpico.