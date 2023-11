Incredibile: dorme su un divano sopra un'auto in giro in città

Ha dell’incredibile quando avvenuto a Catania, dove è stata avvistata una Fiat Panda con sopra un divano che ‘ospitava’ un uomo che si stava riposando.

Dopo una breve indagine, la polizia è riuscita ad individuare la macchina e poi il conducente. L’uomo ha raccontato che in effetti aveva preso il divano da casa di un conoscente per buttarlo via ma di non essersi accorto che un ragazzo c’era salito sopra per sdraiarcisi e farsi portare in giro per la città.

Nonostante la spiegazione, il conducente della Panda è stato punito con una multa di alcune centinaia di euro.

Non si sa, invece, che fine abbia fatto il ragazzo, che ha rischiato non poco, considerando che il divano era stato fissato in modo un po’ sommario e poteva ‘sganciarsi’ dal tetto dell’auto e finire sulla strada.